Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

One Step Closer - Linkin Park

Linkin Park é uma banda de rock dos Estados Unidos formada em Agoura Hills, Califórnia. A formação atual da banda inclui o vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda, o guitarrista Brad Delson, o baixista Dave Farrell, o DJ Joe Hahn e o baterista Rob Bourdon, todos membros fundadores. Outro membro que estava com a banda desde a sua fundação foi Chester Bennington, falecido em 2017. O vocalista Mark Wakefield e o baixista Kyle Christner são ex-membros da banda.

Formado em 1996, os Linkin Park alcançaram fama internacional com o seu álbum de estreia, Hybrid Theory (2000), que foi certificado como diamante pela RIAA em 2005 e multi-platina em vários outros países, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. O seu segundo álbum, Meteora (2003), continuou o sucesso da banda, liderando a tabela de álbuns da Billboard 200 em 2003, e foi seguido por um extenso trabalho de caridade e de turnés em todo o mundo. Tendo adaptado o nu metal e rap metal para um estilo de rádio ainda que densamente dividido nos seus dois primeiros álbuns, a banda explorou outros géneros no seu terceiro álbum, Minutes to Midnight (2007). O álbum liderou as tabelas da Billboard e teve a terceira melhor semana de estreia de qualquer álbum naquele ano.

A banda continuou a explorar uma variação mais ampla de tipos musicais no seu quarto álbum, A Thousand Suns (2010), dividindo a sua música com sons mais eletrónicos. O quinto álbum da banda, Living Things (2012), combinou elementos musicais de todos os seus álbuns anteriores. O seu sexto álbum, The Hunting Party (2014), retornou a um som de rock mais pesado e o seu sétimo álbum, One More Light (2017), foi um disco mais eletrónico e orientado para a música pop. Os Linkin Park entraram num hiato quando o vocalista Bennington cometeu suicídio em julho de 2017. Em abril de 2022, Shinoda revelou que a banda não estava a trabalhar em novas músicas nem prevendo fazer uma turné num futuro próximo.

Os Linkin Park estão entre as bandas mais bem-sucedidas do século XXI e de todos os tempos, tendo vendido mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo. Eles ganharam dois Grammy Awards, seis American Music Awards, quatro MTV Video Music Awards e três World Music Awards. Em 2003, a MTV2 nomeou os Linkin Park como a sexta maior banda da era dos videoclipes e a terceira melhor do novo milénio. Em 2012, a banda foi votada como o maior artista dos anos 2000 numa pesquisa realizada pela VH1. Em 2014, a banda foi declarada como "a maior banda de rock do mundo" pela Kerrang!.

