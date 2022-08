Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

She Will Be Loved - Maroon 5

Maroon 5 é uma banda dos Estados Unidos de pop que é originária de Los Angeles, Califórnia.

O grupo foi formado em 1994 com o nome de Kara's Flowers enquanto os seus membros ainda estavam na escola. Com um line-up de Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick, eles assinaram com a Reprise Records e lançaram um álbum, The Fourth World, em 1997. Depois de uma crítica morna do álbum, a banda separou-se da sua editora, e os seus membros frequentaram a faculdade. Em 2001, a banda se reagrupou, acrescentando James Valentine à programação, e seguiu uma nova direção sob o nome Maroon 5.

Os Maroon 5 assinaram com a Octone Records e lançaram seu primeiro álbum sob o título Songs About Jane, em junho de 2002. O álbum do primeiro single, Harder to Breathe, recebeu airplay pesado, o que ajudou o álbum a estrear no número seis na Billboard 200 chart. O segundo e o terceiro singles do álbum, This Love e She Will Be Loved, atingiu o top cinco na Billboard Hot 100 chart. A banda ganhou o Grammy Award para Best New Artist (Melhor Artista Revelação) em 2005. Nos próximos seguintes, a banda excursionou viajou por todo o mundo em apoio de Songs About Jane e produziu duas gravações ao vivo: em 2004, 1.22.03.Acoustic e em 2005, Live - Friday the 13th. Em 2006, o baterista, percussionista e backing vocal Ryan Dusick deixou a banda e foi substituído por Matt Flynn. A banda gravou seu segundo álbum, It Won't Be Soon Before Long, no início de 2007 e lançou-o alguns meses mais tarde. O álbum alcançou o número um no EUA Billboard 200 chart, e o seu primeiro single, Makes Me Wonder, tornou-se a primeira canção número um da banda na Billboard Hot 100.

Hands All Over, terceiro álbum de estúdio da banda, foi lançado em setembro de 2010 e atingiu o topo com o número dois na Billboard 200 chart. Em 2011, o álbum foi relançado e apoiado pelo single "Moves Like Jagger", que apresenta a cantora americana Christina Aguilera. A canção se tornou o segundo single da banda a alcançar o número um no Hot 100 chart, que já vendeu mais de 13,9 milhões de cópias no mundo todo, tornando-se um dos singles mais vendidos em todo o mundo. Os Maroon 5 lançaram o seu quarto álbum de estúdio, Overexposed, em junho de 2012. O álbum alcançou a posição número dois na Billboard chart 200. Os seus primeiros dois singles, "Payphone" e "One More Night", foram ambos hits internacionais e atingiram o topo com os lugares de dois e um no top Hot 100, respetivamente.

Desde a sua estreia em 2002, a banda já vendeu mais de 10 milhões de álbuns e mais de 30,8 milhões de singles digitais nos Estados Unidos, e mais de 27 milhões de álbuns em todo o mundo.

