Rodela de chouriço? Cientista francês engana seguidores no Twitter

Uma rodela de chouriço ou uma estrela? Nos últimos tempos muito se tem falado e escrito sobre o espaço. Talvez devido à viagem de Mário Ferreira, mas também porque têm sido muitas as descobertas. Mas nem tudo o que se vê... é!

Um cientista francês foi obrigado a pedir desculpa por partilhar foto de estrela que afinal era uma rodela de chouriço.

Étienne Klein já veio admitir que a imagem da rodela de chouriço não é uma é estrela

Étienne Klein, cientista francês, publicou nas redes sociais uma imagem que tinha sido captada, aparentemente, pelo Telescópio Espacial James Webb. Na descrição, o cientista referiu o seguinte...

Foto da Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz. Foi tirada pelo JWST [James Webb Space Telescope]. Este nível de detalhe...um novo mundo é revelado dia após dia

A publicação foi feita a 31 de julho, mas agora o cientista foi obrigado a vir esclarecer os seus seguidores. A imagem teve milhares de partilhas e comentário, mas o cientista desculpou-se esta terça-feira e admitiu que a imagem é falsa. Etienne Klein justificou a "brincadeira" com a necessidade de fomentar a "cautela" sobre as imagens que circulam nas redes sociais.

Em declarações à agência France-Press, o físico revelou que o alarme soou quando um conhecido jornalista da televisão francesa BFMTV se mostrou entusiasmado com a imagem. Com receio que o jornalista revelasse a fotografia no canal, Etienne Klein disse-lhe que não passava de uma "piada". "Ele aceitou com bastante humor", afirmou à AFP.

A imagem da rodela de chouriço recebeu mais "gostos" do que as imagens reais que tem publicado do telescópio James Webb.