O iPhone pode agradecer-lhe por tê-lo posto a carregar. Saiba como!

O iOS esconde uma série de funcionalidades que, bem exploradas, podem resolver (quase) todos os problemas do utilizador e responder a um conjunto alargado de necessidades. Embora não seja propriamente indispensável, hoje, vamos mostrar-lhe algo um tanto engraçado.

Saiba o que fazer para que o seu iPhone lhe agradeça quando o colocar a carregar.

O iPhone está equipado com um sistema operativo que pode responder a tantas necessidades que a maioria dos utilizadores desconhece as potencialidades da sua máquina. Obviamente, não falamos apenas de necessidades técnicas, mas de outras que podem servir apenas para facilitar o quotidiano.

Neste caso, à partida, não lhe vamos dar a conhecer nada que possa ser propriamente útil. No entanto, poderá conseguir um resultado bastante engraçado e que surpreenderá aqueles que estiverem perto.

Hoje, dizemos-lhe como pode fazer com que o iPhone agradeça – ou diga outra coisa qualquer – quando for ligado à corrente.

Defina uma reação para quando coloca o iPhone a carregar

Entre na app Atalhos e selecione o menu Automatização, na barra inferior.

Clique no +, no canto superior direito e, depois, selecione Criar automatização.

Deslizando pelas opções, encontrará a opção Carregador. Selecione-a, mantenha a opção É ligado ativada e clique em Seguinte, no canto superior direito.

Clique em Adicionar ação e, na barra de pesquisa que vai surgir, procure por Enunciar texto.

Depois de clicar em Enunciar texto, selecione a caixa que diz Texto e personalize consoante aquilo que quer ouvir quando colocar o iPhone a carregar.

Clique em Seguinte, no canto superior direito, e desative a opção Perguntar antes de executar. Clique em Ok, no canto superior direito, e ligue o iPhone à corrente para ver a magia acontecer.

Claro está que, embora tenhamos definido a palavra “Obrigada”, depois de seguir todos estes passos, pode escolher aquilo que pretende que o seu iPhone diga quando ligado à corrente. Have fun!

Leia também: