Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Running Up That Hill - Kate Bush

Catherine "Kate" Bush, CBE (Bexleyheath, 30 de julho de 1958) é uma cantora, compositora, bailarina e produtora musical inglesa.

Filha de um médico inglês, Robert John Bush, e de uma enfermeira irlandesa, Hannah Bush, começou a escrever canções aos onze anos. Assinou contrato com a EMI Records depois que David Gilmour, guitarrista do Pink Floyd, ajudou a financiar uma demo de melhor qualidade. Em 1978, já com 19 anos, ficou em primeiro lugar, por quatro semanas, no UK Singles Chart com o seu single de estreia "Wuthering Heights", tornando-se a primeira artista feminina a alcançar a primeira posição no topo dos tops do Reino Unido com uma canção composta por ela mesma. Bush já lançou vinte e cinco singles nas quarenta primeiras posições do Reino Unido; entre eles, estão os seus maiores sucessos, como "The Man with the Child in His Eyes", "Babooshka", "Running Up That Hill (A Deal with God)", "Don't Give Up" (com Peter Gabriel) e "King of the Mountain". Todos os seus dez álbuns de estúdio alcançaram as dez primeiras posições no Reino Unido, estando em primeira posição os álbuns Never for Ever (1980), Hounds of Love (1985) e The Whole Story, compilação de 1986. Além disso, Kate foi a primeira artista feminina solista britânica a chegar ao topo dos tops de álbuns do Reino Unido.

O seu álbum de estreia, The Kick Inside, foi lançado em 1978 com produção de Andrew Powell. Gradualmente, ganhou independência artística e produziu todos os seus álbuns de estúdio, a partir de The Dreaming (1982). Aconteceu um hiato entre o seu sétimo e oitavo álbum, The Red Shoes (1993) e Aerial (2005). Em 2014, voltou os olhos da imprensa e do público novamente quando anunciou o seu concerto de residência Before the Dawn; foi a primeira vez que fez apresentações desde a digressão The Tour of Life, de 1979.

O seu estilo musical eclético e, principalmente, experimental, com letras não convencionais e temas literários, influenciaram uma grande variedade de artistas pelo mundo. Foi indicada para treze prémios da British Phonographic Industry, vencendo o Brit Award de Artista Solo Feminina Britânica. Ademais, foi indicada a três prémios Grammy, não levando nenhum. Em 2002, a cantora foi homenageada com o Ivor Novello Awards, pela sua contribuição de destaque para a música britânica. Foi indicada para a introdução no Rock and Roll Hall of Fame de 2018 e de 2021. Também foi nomeada comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) no 2013 New Year Honours, pelos seus serviços prestados à música.

In Wikipedia

