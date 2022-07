Conta bancária “low cost”: O que permite fazer e quanto “custa”?

Uma conta de serviços mínimos bancários (low cost) é uma conta à ordem que permite ao respetivo titular aceder a um conjunto de serviços bancários considerados essenciais a custo reduzido.

De acordo com dados recentes, o número de contas bancárias de serviços mínimos aumentou, em 2021, 16,1% para 150.405, em termos homólogos, anunciou hoje o Banco de Portugal (BdP). Mas afinal o que pode fazer com uma conta bancária "low cost"?

Segundo dados recentes, já há mais de 150 mil portugueses com SMB (serviços mínimos bancários). No final do ano passado, “76% das contas de SMB apresentavam apenas um titular” e “apenas 4,7% das contas de SMB eram detidas por pessoas que tinham outras contas à ordem, por serem contitulares de uma pessoa com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%”.

De acordo com o BdP, no ano passado “aumentou a percentagem de titulares de contas de SMB com outros produtos bancários na mesma instituição”.

Mas o que pode fazer com uma conta bancária com serviços mínimos?

Segundo o Banco de Portugal, além da abertura e manutenção da conta bancária com serviços mínimos, o titular pode, sem custos adicionais:

Dispor de um cartão de débito para movimentar a conta de serviços mínimos bancários;

Movimentar através das caixas automáticos em Portugal e nos restantes Estados Membros da União Europeia;

Movimentar a conta através do serviço de homebanking (isto é, da página da internet da instituição de crédito) e dos balcões da instituição de crédito;

Fazer depósitos, levantamentos, pagamentos de bens e serviços e débitos diretos;

Realizar transferências intrabancárias (isto é, transferências para contas abertas na mesma instituição de crédito em que está domiciliada)

Realizar transferências interbancárias (isto é, transferências para contas abertas noutras instituições), através de caixas automáticos, sem restrição quanto ao número de operações que podem ser realizadas, e de homebanking, caso em que existe um máximo, por cada ano civil, de 24 transferências interbancárias nacionais e na União Europeia;

Realizar transferências através de aplicações (apps) de pagamento operadas por terceiros (por exemplo, MBWay), com um limite de cinco transferências por mês e de montante igual ou inferior a 30 euros por operação.

As instituições de crédito não podem cobrar comissões pela prestação dos serviços mínimos bancários, despesas ou outros encargos que, anualmente e no seu conjunto, representem um valor superior a 1% do valor do indexante dos apoios sociais (IAS).

Quer isto dizer que, em 2022, o custo anual dos serviços mínimos bancários não pode exceder 4,43 euros (correspondente a 1% do IAS).