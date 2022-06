Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Hung Up - Madonna

Madonna Louise Veronica Ciccone (Bay City, 16 de agosto de 1958) é uma cantora, compositora, produtora musical, atriz, escritora, bailarina e empresária americana. Ela é considerada uma das figuras de maior impacto na cultura popular e é muitas vezes referida como a "Rainha do Pop". Madonna é conhecida pela sua contínua reinvenção e versatilidade na produção musical, composição e apresentação visual da sua obra. Ela ultrapassou os limites da expressão artística na música comercial, permanecendo completamente no comando de todos os aspetos da sua carreira. As suas obras, que incorporam temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, geraram aclamação e controvérsias da crítica e do público. Madonna é frequentemente citada como uma influência para outros artistas na conceção e produção das suas artes.

Nascida e criada no Michigan, Madonna mudou-se para a cidade de Nova Iorque em 1978 para seguir carreira na dança contemporânea. Após participar em dois grupos musicais, Breakfast Club e Emmy, ela assinou contrato com a editora Sire em 1982 e no ano seguinte lançou o seu álbum de estreia homónimo. A sua popularidade seguiu crescendo com o lançamento de uma série de discos de sucesso, incluindo dois dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, Like a Virgin (1984) e True Blue (1986), bem como os vencedores do prémio Grammy, Ray of Light (1998) e Confessions on a Dance Floor (2005). Muitas das suas canções alcançaram o primeiro lugar nos tops musicais de vários países ao redor do mundo, incluindo "Like a Virgin", "Material Girl", "Papa Don't Preach", "La Isla Bonita", "Like a Prayer", "Vogue", "Take a Bow", "Frozen", "Music", "Hung Up" e "4 Minutes".

A versatilidade artística de Madonna aumentou ainda mais pela sua atuação em filmes como Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992) e Evita (1996). Apesar de ganhar um Globo de Ouro por Evita, muitos dos seus outros filmes receberam críticas negativas. Como empresária, Madonna fundou uma empresa de entretenimento chamada Maverick em 1992 e lançou marcas de moda, além de livros infantis, clubes de saúde e produção de filmes. Ela contribui para várias instituições de caridade, tendo fundado a Fundação Ray of Light em 1998 e Raising Malawi em 2006.

Tendo vendido mais de 300 milhões de obras musicais em todo o mundo, Madonna é a artista feminina mais bem sucedida de todos os tempos segundo o Livro dos Recordes. A Recording Industry Association of America (RIAA) reconheceu-a como a terceira cantora com mais gravações certificadas nos Estados Unidos. Madonna é a solista de maior sucesso na história da tabela Billboard Hot 100 e detém o recorde de maior quantidade de canções na liderança por uma artista feminina na Austrália, Canadá, Espanha, Itália e Reino Unido. Com uma faturação superior a 1,5 mil milhões de dólares com os seus bilhetes para shows, ela continua a ser a artista solo de maior bilheteira em turnés de todos os tempos. Outros reconhecimentos conquistados incluem múltiplas entradas no Livro dos Recordes, a intridução no Rock and Roll Hall of Fame, além de receber o título de "Artista dos Anos 1980". A revista musical Rolling Stone listou-a entre as 100 maiores artistas de todos os tempos; o canal VH1 colocou-a na primeira posição das 100 maiores mulheres da música, enquanto a revista Billboard considerou-a a maior artista feminina da história dos vídeos musicais.

