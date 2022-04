Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Dreamer - Supertramp

Supertramp é uma banda de rock britânica formada em 1969 por Rick Davies, que convidou Roger Hodgson e outros elementos que, sob o nome Daddy e posteriormente renomeada no início de 1970. Embora o estilo da banda tenha sido inicialmente classificado como rock progressivo, eles têm incorporado desde então uma combinação de Rock tradicional, pop e art rock em sua música. Desde o segundo álbum Indelibly Stamped em diante, os fundadores Roger Hodgson e Rick Davies escreveram e cantaram separadamente as próprias composições. Hodgson compôs e cantou a maioria dos sucessos, tais como “Give a Little Bit” (a qual alcançou a posição nº 15 na tabela Billboard Pop Singles e o nº 29 na tabela de singles do Reino Unido), “The Logical Song”, “Take the Long Way Home”, “Dreamer”, “Breakfast in America”, e “It’s Rainning Again”; Davies compôs “Bloody Well Right”, “Goodbye Stranger”, “Cannonball” "From Now One", "Crime of the Century," "Rudy" Hodgson toca as canções que escreveu nos concertos ao vivo que apresenta na sua digressão mundial “Breakfast in América”. No entanto, sob o comando de Davies, os Supertramp tiveram algum sucesso nos álbuns sem Roger Hodgson, tendo no geral mais audiência que Roger Hodgson, tendo batido o record de audiência no Brasil em 1988, com mais de 100.000 pessoas.

O trabalho da banda é marcado pela composição individual de Roger Hodgson e Rick Davies, a voz de Hodgson, a voz de Rick Davies, o uso de piano elétrico Wurlitzer e saxofone nas canções.

Apesar do trabalho inicial da banda ser rock progressivo popular, eles desfrutaram de maior sucesso comercial e da crítica quando passaram a incorporar elementos mais convencionais e aceitáveis das rádios no seu trabalho. Em meados da década de 1970, chegaram a vender mais de 60 milhões de álbuns.

Os Supertramp alcançaram o pico de sucesso comercial com a música de 1979, Breakfast in America, que já vendeu mais de 20 milhões de cópias.

