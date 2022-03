Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Best Of You - Foo Fighters

Foo Fighters é uma banda de rock americana formada em 1994, em Seattle, Washington. A banda foi fundada pelo ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl, como um projeto de um homem só, após a dissolução dos Nirvana, devido ao suicídio de Kurt Cobain. O projeto recebeu o nome de Foo Fighter, um apelido cunhado pelos pilotos de aviões norte-americanos para OVNIs e outros fenómenos aéreos. Ao longo da sua carreira os Foo Fighters ganhou 12 prémios Grammy, sendo quatro vezes o de Melhor Álbum de Rock. Eles foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2021, o seu primeiro ano de elegibilidade.

Antes do lançamento do álbum de estreia, em 1995, os Foo Fighters, que apresentava Dave Grohl como o único membro oficial, recrutaram o baixista Nate Mendel e o baterista William Goldsmith, ambos ex-Sunny Day Real Estate, e também o guitarrista de turné do Nirvana, Pat Smear. A banda começou com apresentações em Portland, Oregon. Goldsmith saiu durante a gravação do segundo álbum, The Color and the Shape (1997); e, então, a maioria das partes de bateria foram regravadas por Grohl. Smear deixou a banda logo depois, mas apareceu com frequência como convidado a partir de 2005; ele voltou em 2010.

Smear e Goldsmith foram substituídos por Franz Stahl e Taylor Hawkins; Stahl foi demitido antes da gravação do terceiro álbum do grupo, There Is Nothing Left to Lose (1999). A banda continuou brevemente como um trio até que Chris Shiflett se juntou na guitarra após a conclusão de There Is Nothing Left to Lose. Os Foo Fighters lançaram o seu quarto álbum, One by One, em 2002. Seguiu-se com o disco duplo In Your Honor (2005), dividido entre músicas acústicas e outras com sonoridade mais pesada. O Foo Fighters lançaram o seu sexto álbum, Echoes, Silence, Patience & Grace, em 2007.

No sétimo álbum de estúdio do Foo Fighters, Wasting Light (2011), produzido por Butch Vig, Pat Smear retornou como membro oficial. O oitavo álbum, Sonic Highways (2014), foi lançado como banda sonora da minissérie de televisão dirigida por Grohl. Concrete and Gold (2017) foi o segundo álbum do Foo Fighters a alcançar o número um nos Estados Unidos e o seu primeiro álbum de estúdio a apresentar o teclista de longa data e turné, Rami Jaffee, como membro oficial. Em 2021, a banda lançou o seu décimo álbum, Medicine at Midnight. Em 25 de março de 2022 o baterista Taylor Hawkins foi encontrado morto no seu quarto de hotel, em Bogotá, Colômbia. A causa da morte não foi divulgada.

