Pplware Classics…

I Drove All Night – Cyndi Lauper

Cynthia Ann Stephanie Lauper-Thornton (Nova Iorque, 22 de junho de 1953), conhecida mundialmente como Cyndi Lauper, é uma cantora, compositora e atriz norte-americana vencedora de um Grammy, Emmy e Tony Award. É conhecida por ser a lenda feminina do Rock’n’Roll, além de umas das maiores artistas de todos os tempos. Estreou-se no cenário musical no início da década de 1980 e obteve sucesso com o lançamento de She’s So Unusual (1983), que ganhou 6 discos de platina nos Estados Unidos pelas vendas de seis milhões de cópias no país. O álbum também entrou para a lista dos “500 Melhores Álbuns de Todos os Tempos” da revista Rolling Stone e está em exposição no Rock And Roll Hall of Fame. O disco fez de Cyndi a primeira mulher a ter quatro singles de um mesmo álbum no Top 10 dos tops de sucessos da revista americana Billboard. Cyndi Lauper tem tido muito reconhecimento também, por passar por diversos géneros musicais, como de blues ao dance-pop, por sua frequente mudança de visual e a sua voz potente, para uma cantora pop.

Em 2009, a cantora recebeu o prémio BMI Millionaire Award por “Time After Time”, a sua primeira canção a conquistar o primeiro lugar no top da Billboard Hot 100, em 1984, e que foi certificada com dois discos de ouro e um de platina nos Estados Unidos. A canção “Girls Just Want to Have Fun” conquistou três discos de ouro e dois de platina, com vendas físicas superiores a dois milhões de cópias, e encontra-se na 120.ª posição na lista das “500 Músicas que Moldaram o Rock and Roll”, realizada pelo Rock And Roll Hall of Fame. O seu video é considerado pela MTV, o “39.º Melhor Videoclipe de Todos os Tempos”. Ela tornou-se um ícone na música e na moda, influenciando várias cantoras, entre elas: Christina Aguilera, Lady Gaga, Nicki Minaj e Pink. Além de ser vencedora do Grammy Award e Emmy, Lauper também venceu o Billboard Music Awards, Rolling Stone Awards, BMI Awards, American Music Awards, e MTV Europe Music Awards. Ao longo da sua carreira teve outros sucessos, entre eles “True Colors”, “She Bop”, “Change of Heart”, “All Through the Night”, “Money Changes Everything”, ”What’s Going On”, ”The Goonies ‘R’ Good Enough”, “I Drove All Night”, ”Hey Now (Girls Just Want to Have Fun)” e “Into The Nightlife”. Lauper também participou do single “We Are the World” de Michael Jackson e Lionel Richie, que obteve grande sucesso comercial nos Estados Unidos e mundialmente.

Em 2011, foi uma das principais homenageadas na exposição Womens Who Rock, pelo Rock and Roll Hall of Fame, e ainda recebeu o prémio de “Personalidade do Ano” pela Out Music Awards pelo seu grande desempenho comercial entre os anos 2010 e 2011 e foi eleita por uma pesquisa da revista NME a quinta melhor artista de todos os tempos, ficando à frente de Elton John, ABBA e Prince. Em 2008 foi eleita pelo tabloide inglês The Sun a quarta cantora que jamais será esquecida em todos os tempos, de acordo com uma pesquisa feita no mesmo ano. Ainda em 2010, recebeu o prémio Creative Achievement pelo National Association of Recording Merchandisers por sua contribuição para a música e o Inspiration Award pelo GLSEN por sua ajuda a comunidade LGBT.

Em 2010, lançou o seu décimo primeiro álbum de estúdio, chamado Memphis Blues, lançado nos Estados Unidos em 22 de junho, vendendo cerca de 15.353 cópias na semana do lançamento e lançando-se na 26.ª posição da Billboard 200 e na primeira posição da Billboard Blues Albums. “Memphis Blues” foi eleito o 7.º melhor álbum de 2010 pelo jornal New York Post e foi nomeado ao Grammy Awards na categoria “Best Traditional Blues Album”. Em sete meses de lançamento, o álbum vendeu mais de 600 mil cópias mundialmente, sendo 10 mil no Brasil. Lauper já lançou 11 álbuns de estúdio e cerca de 40 singles, tendo vendido 50 milhões de álbuns e 25 milhões de singles no mundo. Em 2012 ela escreveu as músicas e letras do musical da Broadway, Kinky Boots, que venceu o Tony Award de Melhor Musical e Melhor Música, fazendo Lauper a única mulher a vencer sozinha nessas categorias.

Na carreira de atriz, apesar de ter tido boa receção com o lançamento do filme Vibes (1988), onde ela produziu e atuou, Cyndi só veio ter notoriedade com uma participação na série americana Mad About You, que lhe rendeu um prémio Emmy Awards. Desde então, ela participou em diversas séries e filmes como Os Oportunistas em 2000 e em Bones; este último rendeu-lhe boas criticas num papel dramático.

