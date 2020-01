Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Meds – Placebo

Placebo é uma banda formada em 1994 em Londres, Inglaterra. Os seus integrantes são o belga Brian Molko (vocalista, guitarrista e tecladista) e o sueco Stefan Olsdal (baixista, guitarrista e teclista). Devido às diferentes origens (Bélgica, Suécia, Luxemburgo, Inglaterra e Suíça) dos integrantes que formam/formaram os Placebo, esta é considerado como uma banda europeia. Vendeu 12 milhões de álbuns em todo o mundo.

História

A banda de rock alternativo foi idealizada por Brian Molko e Stefan Olsdal, em 1994. Depois de uma pequena apresentação juntos no Luxemburgo, eles tiveram a certeza que deveriam formar uma banda. Nesse mesmo ano, convidaram o baterista genebrino e amigo de Stefan, Robert Schultzberg, dando origem à Ashtray Heart. Já em 1995, o nome mudou para Placebo. A banda começou a ganhar projeção, e em novembro deste ano lançou o seu primeiro single. Nesse período, eles abriam shows para grandes bandas e faziam pequenos shows para a sua divulgação.

Por falta de cumplicidade entre Robert e Brian, o baterista acabou por deixar a banda. Isso ocorreu em 1996, e foi nesse momento que eles convidaram então Steve Hewitt, amigo de Brian desde 1991. Steve já havia tocado algumas vezes com Brian e Stefan anteriormente, porém não pôde participar na formação inicial da banda por ser integrante de outra, os Breed.

Gravaram o primeiro álbum intitulado Placebo em 1996, e logo alcançaram um enorme sucesso pela Europa, por onde já a fazer a própria sua turné. Nesse início de carreira, os Placebo chegou a abrir shows para David Bowie e fizeram parte do filme Velvet Goldmine atuando como uma banda fictícia chamada The Flamming Creatures.

A banda, ainda conta com músicos de apoio nos shows. Estes são Bill Lloyd e Alex Lee (que substitui Xavior Roide, que deixou a banda em 2006).

Passado recente

A 1 de outubro de 2007, foi anunciado no site oficial que Steve Hewitt deixou a banda, citando “diferenças pessoais e musicais”.

Os Placebo lançaram o seu sexto álbum Battle For The Sun dia 8 de Junho de 2009. É o primeiro álbum da banda a contar com o novo baterista, Steve Forrest.

Em 2013, lançaram o seu novo álbum intitulado “Loud like love”.

O baterista Steve Forrest anunciou que deixava na banda no dia 2 de fevereiro de 2015, para procurar as suas ambições musicais com a banda “Planes”.

In Wikipedia

