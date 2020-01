Novos filmes Netflix para assistir durante a semana

Além das muitas séries originais, a plataforma Netflix investe também na produção de filmes. É certo que muitos têm uma qualidade questionável, mas muitas outras são de grande qualidade.

Nos últimos tempos estas foram algumas das estreias de filmes que pode agora ver.

Filmes Netflix

Todas as sardas do mundo

A primeira sugestão vai para o filme mexicano Todas as sardas do mundo. Trata-se de uma comédia romântica passada nos anos 90, na Cidade do México.

A febre do Mundial de 1994 não é assunto que interesse ao jovem José Miguel, até que ele percebe que só através do futebol irá conseguir conquistar a rapariga dos seus sonhos.

Chamem-me Dolemite

As figuras principais deste filme Netflix são Eddie Murphy e Wesley Snipes. Nos anos 1970, em Los Angeles, o humorista Rudy Ray Moore torna-se famoso com Dolemite, o seu alter ego, mas coloca tudo em risco ao tentar chegar ao grande ecrã.

Mais do que 5 é uma comédia

Dos criadores de Outra Vez Nu, Mais do que 5 é uma Comédia conta a história de Alan que, prestes a ser pai, descobre que tem cinco irmãos gémeos. Assim, depois de encontrar o seu irmão Russel, os dois partem numa aventura totalmente louca para encontrar e reunir o resto da família. Com Marlon Wayans, que interpreta os papéis dos seis gémeos.

Viver duas vezes

Do mundo das comédias dramáticas, sugerimos o recém chegado Viver duas vezes. Este filme Netflix é, portanto, um retrato da vida de um homem a quem é diagnosticada a doença de Alzheimer. Em vez de ficar a sofrer, ele e a família partem numa aventura para o levar de volta à sua paixão de adolescência.

The App

Enquanto filma o seu primeiro filme em Roma, um ator e herdeiro rico fica obcecado por uma app de encontros. Mas esta relação com a aplicação faz com que entre numa espiral decadente de autodestruição.

Ghost Stories

Por fim, tal como o nome indica, estamos perante um filme assustador de Bollywood. Ghost Stories surge num rol de filmes indianos, este com uma duração de duas horas e meia, que está classificada para maiores de 16 anos.