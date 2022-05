O volume do som do seu Android não é demasiado elevado? Teste esta app

O ajuste de volume de som dos smartphones tende a ser limitado, tanto em termos de volume, como da própria sensibilidade no nível de ajuste. Com um toque no botão de volume pode ficar demasiado elevado ou demasiado baixo, sem que passe por um nível intermédio.

Assim, se pretende melhorar o som reproduzido pelo seu dispositivo Android, conheça esta app.

Volume Booster, a app que vai mudar o som do seu Android

A aplicação Volume Booster é muito simples de utilizar e garante ao utilizador um ajuste mais afinado do volume do som no smartphone. Está disponível para Android gratuitamente, e para eliminar a publicidade e ter acesso a mais recursos, o utilizador poderá subscrever um dos planos disponíveis.

A Volume Booster permite assim aumentar o som para níveis que o smartphone, de forma nativa não permite. Além disso, traz uma sensibilidade elevada a todo o processo de ajuste.

Este amplificador de som é compatível com as principais apps de reprodução de música, vídeo e até jogos. Pode ainda ser utilizado com os altifalantes do smartphone ou com dispositivos ligados via Bluetooth.

Além destes ajustes disponíveis, o utilizador ainda poderá tirar partido de uma interface personalizada e de um jogo de luzes em torno do ecrã, ideal para pontuar um momento de diversão ou descontração a ouvir música.

Os planos que permitem desbloquear temas, o controlo de notificações, remover publicidade e personalizara o Edge Lighting estão disponíveis por 1 mês, 3 meses ou 12 meses, a partir de 4,99€.