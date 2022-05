Apesar de ser um negócio já confirmado entre as duas partes, há ainda muito a fazer para a compra do Twitter por Elon Musk avançar. Isso aumenta o interesse e a especulação sobre vários fatores deste acordo.

Uma nova informação foi revelada e mostrou que Elon Musk garantiu mais 7,1 mil milhões em novos financiamentos para comprar o Twitter. A grande curiosidade é saber quem foram os novos investidores e há nesta lista nomes interessantes.

Continua a saga da compra do Twitter

O valor de compra do Twitter é, conforme se esperaria, extremamente elevado. O que foi revelado após o acordo estabelecido aponta para 44 mil milhões de dólares o valor da dívida de Elon Musk no final deste negócio que abalou a Internet.

Claro que Elon Musk está a precaver-se para garantir o financiamento necessário, reduzindo assim o valor que terá de despender da sua fortuna pessoal. Para isso tem contactado mais possíveis investidores para esta sua nova aventura.

Novos investidores de peso para o negócio

Do que revelou agora, terá conseguido mais 7,1 mil milhões em novos financiamentos para comprar o Twitter. O maior investidor é Larry Ellison, o atual CTO da Oracle, que avançou com mil milhões para a compra. O fundador da Oracle já era um dos grandes acionistas da Tesla e mantém há anos uma amizade com Elon Musk, que agora é transformada numa nova ajuda económica.

Num nível inferior está a empresa de capital de risco Sequoia, conhecida por ter investido no arranque da Apple, YouTube, Yahoo ou Google. A contribuição será de 800 milhões de dólares.

Investimento próximo de estar garantido

Destaca-se também o fundo Dubai VyCapital, com 700 milhões e a empresa de criptomoedas Binance, com 500 milhões de dólares. Na lista estão também empresas como a BAMCO, Qatar Holding ou Witkoff Capital.

Jack Dorsey também é referido no documento partilhado. Elon Musk procura atrair investimentos adicionais, incluindo o cofundador do Twitter. A razão oficial é que o fundador da Tesla está a tentar dar aos acionistas existentes a opção de contribuir com as suas ações para este negócio.