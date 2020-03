Sempre apostado em ter novidades para as suas apps e para os seus utilizadores, o Facebook tem-se dedicado em criar elementos diferenciadores e que inovem em várias áreas.

A fotografia 3D era já uma presença no Facebook, ainda que não estivesse acessível a todos e em todos os smartphones. Essa limitação desapareceu, como revelámos antes, e agora é muito simples criar uma foto 3D a partir de fotos normais. Veja como o pode fazer em qualquer smartphone.

Criar e publicar uma foto 3D

O Facebook inovou ao criar a forma mais simples de tornar qualquer imagem numa foto 3D. Recorrendo a algoritmos criados, analisa os elementos presentes e assim consegue transformar qualquer foto. Claro que já transpôs esta novidade para a sua app e qualquer um pode usar.

Para testarem e publicarem uma foto 3D criada a partir de qualquer foto tirada antes, só precisam de abrir a app do Facebook e iniciar uma publicação. Esta app deve estar atualizada e com a mais recente versão.

Partilhar esta criação no Facebook

De seguida, devem aceder à área das opções de partilha, onde encontram os vários tipos presentes e que podem usar. Aí dentro vão encontrar a opção Foto 3D, que devem escolher. Até agora, teriam de tirar uma foto com o modo retrato ativo, mas tudo mudou.

Porque o Facebook consegue calcular a profundidade de qualquer imagem, só precisam de navegar na galeria de imagens e escolher uma fotografia. Esta tem alguns requisitos básicos, mas praticamente qualquer imagem pode ser usada.

Qualquer imagem pode ser usada

Após escolherem qualquer imagem, quer seja retrato, paisagem ou uma simples captura de ecrã, esta vai ser carregada para o Facebook e o processo de conversão é feito, de forma completamente automática e extremamente rápido.

No final, o utilizador fica de imediato com a foto 3D disponível e pronta a ser partilhada. Podem, se pretenderem, alterar ou substituir posteriormente a imagem que criaram. Só precisam de carregar no botão Substituir escolher uma nova imagem da galeria.

Se estiverem satisfeitos com o produto final, que podem testar na hora, só precisam mesmo de o partilhar no Facebook para todo verem o que criaram. Para isso, basta que carreguem no botão Publicar.

Este é um avanço importante e que dá uma nova imagem às imagens que quiserem partilhar. Permite dar uma nova perspetiva e uma profundidade às fotos que partilham, mostrando um detalhe maior e uma visibilidade diferente.