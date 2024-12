Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Mais uma vez, trazemos um documentário, que nos aproxima de uma corrida sobre a qual sabemos novidades quase todos os dias e poderá, eventualmente, transformar como vivemos na Terra.

Wild Wild Space | 6,8/10 ⭐

Este documentário retrata um momento em que empresas competem para lançar foguetões que transportam satélites para a órbita baixa da Terra. Contudo, sob o ideal de progresso está a ambição insaciável do capitalismo, que visa o lucro.

Inspirado no "When the Heavens Went on Sale", livro best-seller do The New York Times assinado pela jornalista especializada em tecnologia e espaço Ashlee Vance, o documentário segue três empresas de foguetões e satélites - Astra Space, Rocket Lab e Planet Labs -, bem como o caminho dos seus fundadores rumo à conquista do espaço.

Wild Wild Space