Pesquisa da Google vai ter um modo AI com o ajuda da Gemini

A IA quer mudar o panorama da Internet e do que conseguimos obter no dia a dia e o que está a ser oferecido. Esta união promete ser uma mudança radical e há já exemplos a funcionar segundo este principio. O mais recente a olhar para esta oportunidade é a Google, que quer integrar a sua IA na pesquisa e assim explorar ao máximo o Gemini e o que esta IA oferece para a pesquisa.

A Google confirmou que trabalha na integração de um Modo AI no seu motor de pesquisa, conforme noticiado por vários meio de informação. Esta funcionalidade permitirá o acesso a uma versão melhorada do motor de pesquisa, oferecendo respostas geradas por inteligência artificial e a opção de colocar questões adicionais dentro da mesma interface.

O novo separador Modo AI estará localizado ao lado das opções atuais “Todos”, “Imagens”, “Vídeos” e “Compras”. Segundo o relatório, os resultados incluirão links para páginas relacionadas e uma barra de pesquisa para o utilizador poder fazer perguntas de acompanhamento. Esta função, que já foi detetada em versões beta da aplicação Google, sublinha a intenção da empresa em melhorar o seu motor de pesquisa face à crescente concorrência.

O lançamento do ChatGPT Search, agora disponível para todos os utilizadores, marcou um antes e um depois na procura de informação na Internet. Esta ferramenta combina a eficiência de um motor de pesquisa tradicional com as capacidades de conversação de um chatbot. A introdução do modo AI pela Google parece ser uma resposta direta a esta competição.

A funcionalidade do Google não se limita a oferecer respostas geradas por inteligência artificial. Também incluirá funcionalidades como a pesquisa por voz, como visto no código de desenvolvimento da aplicação. Isto torná-lo-ia especialmente útil para aqueles utilizadores que preferem interagir com a tecnologia de uma forma mais natural.

O mercado da inteligência artificial aplicada aos motores de pesquisa está em franca evolução. A recente expansão dos resumos gerados por IA da Google para mais países mostra que a empresa aposta forte na luta nesta área. Entretanto, o acesso global ao ChatGPT Search, a disponibilidade global do ChatGPT Search e o seu impacto na forma como pesquisamos informações na Internet, realçam a urgência do Google em recuperar o atraso.

Embora a Google não tenha anunciado uma data oficial para o lançamento do AI Mode, Sundar Pichai, o seu CEO, antecipou que o motor de pesquisa irá sofrer profundas alterações nos próximos anos. Neste contexto, a implementação desta ferramenta poderá ser um passo fundamental para uma experiência de pesquisa mais pessoal e eficiente, adaptada às exigências dos utilizadores modernos.