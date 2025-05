Fãs de tecnologia, este documentário é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Em mais uma sugestão para os entusiastas tecnológicos, o documentário de hoje é interessante, por mostrar o que, normalmente, as pessoas comuns não veem e dar conta de uma investigação relevante para a história dos Estados Unidos.

Citizenfour | 8/10 ⭐

Depois de Laura Poitras ter recebido e-mails encriptados de alguém com informações sobre os programas de vigilância secreta do Governo dos Estados Unidos, ela e o jornalista Glenn Greenwald voaram para Hong Kong para se encontrarem com o remetente. Este autointitulado "Citizen Four" revelou ser Edward Snowden.

Antigo funcionário dos serviços secretos da Agência de Segurança Nacional (NSA), Edward Joseph Snowden foi um denunciante, que divulgou documentos confidenciais e revelou a existência de programas americanos de vigilância global.