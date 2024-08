Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Esta é mais uma de ficção científica que promete prender os entusiastas destes potenciais mundos.

A ficção científica é entusiasmante, pois, não sendo real, mostra-nos o que pode vir a ser, eventualmente. Por aqui, já vamos conhecendo algumas novidades que se aproximam daquilo que foi, outrora, apenas ficção.

Por exemplo, recorda-se do filme Her? Estreou em 2013 e pasmou os telespectadores, porque um solitário escritor alimentou uma relação pouco comum com o que conhecemos hoje como Inteligência Artificial, ainda que o sistema tecnológico estivesse especificamente programado para responder às suas necessidades.

Recentemente, uma das estrelas do momento em matéria de desenvolvimento de ferramentas de IA, a OpenaAI, alertou os utilizadores para não se apaixonarem pelo seu chatbot, o ChatGPT...

Ora, esta é mais uma série de ficção científica que vale a pena, sendo uma adaptação do livro homónimo de Aldous Huxley, escrito em 1931 e publicado em 1932. Tem 9 episódios e está disponível na Netflix.

Brave New World | 7,0/10 ⭐

Numa utopia idílica, cuja paz e estabilidade dependem do controlo da monogamia, da privacidade, do dinheiro, da família e da própria história, todos pertencem a todos os outros.

Condicionados desde o nascimento na incubadora, os residentes de New London recebem uma letra do alfabeto grego e são destinados a papéis de vida pré-determinados, de acordo com as expectativas da sua casta.

À medida que os membros dos escalões superiores da sociedade e os marginalizados começam a questionar as supostas regras sem falhas da sua realidade, a perfeição é virada do avesso.

