Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para outubro

O tempo arrefeceu e, para aqueles que recomeçaram as sessões de filmes e séries, a Netflix tem novidades a chegar, bem como outras que chegaram logo aquando do início do mês. Saiba o que a plataforma de streaming preparou para outubro.

Mais um mês de novidades em matéria de filmes e séries. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - O Despertar da Mente

Quando a sua relação se revela complicada, um casal tenta um procedimento médico para que as suas memórias sejam apagadas. O iónico filme chegou à Netflix no início do mês de outubro.

O Despertar da Mente

Dia 1 - Nope

Neste filme, os moradores de uma solitária ravina no interior da Califórnia testemunham uma descoberta misteriosa e assustadora.

Nope

Dia 2/ 9/ 16/ 23 - Love is Blind T7

Este reality show convida um grupo de solteiros a aventurarem-se numa abordagem menos convencional para conhecer um potencial amor.

Love is Blind

Dia 3 - Heartstopper T3

Nesta série, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que a sua amizade improvável pode ser algo mais enquanto exploram a escola e o amor jovem.

Heartstopper

Dia 4 - A Plataforma 2

Um filme que acompanha uma jornada física emocionante, que apela para a responsabilidade civil do telespetador e força-o a enfrentar os limites da sua solidariedade.

A Plataforma 2

Dia 4 - O que Está Dentro

Uma festa de pré-casamento transforma-se num pesadelo quando um estranho aparece com uma pasta misteriosa.

O Que Está Dentro

Dia 5 - Ranma ½

Esta série de Anime conta as aventuras românticas e as desventuras de um jovem atingido por uma maldição que o faz mudar de género.

Ranma ½

Dia 7 - O Rapaz e a Garça

Depois de perder a mãe durante a guerra, Mahito muda-se para o campo. Lá, uma série de eventos misteriosos levam-no a uma torre antiga, lar de uma garça-cinzenta, onde ele entra num mundo partilhado pelos mortos e os vivos.

O Rapaz e a Garça

Dia 7 - Os Irmãos Menendez

A cumprir penas perpétuas pelo homicídio dos pais, Lyle e Erik Menendez pronunciam-se neste documentário que analisa o crime chocante e os julgamentos que se seguiram.

Os Irmãos Menendez

Dia 8 - The Predator

Quando um menino acidentalmente faz que os caçadores mais perigosos do universo entrem na Terra, um grupo de soldados devem evitar o fim da raça humana.

The Predator

Dia 9 - Os 5 Iniciais

Esta série de desporto acompanha Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis e Jayson Tatum, durante a época de 2023-2024 da NBA.

Os 5 Iniciais

Dia 10 - Outer Banks T4 P1

A quarta temporada da série que acompanha um grupo de adolescentes de Outer Banks, uma cidade de praia que se divide entre os super ricos e aqueles que trabalham para eles.

Outer Banks

Dia 10 - Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Uma série que acompanha a heroína Lara Croft enquanto ela explora novos territórios.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Dia 11 - Mundos Solitários

Num retiro idílico para escritores, em Marrocos, uma romancista solteira cria uma ligação inesperada com um homem mais novo que está a reavaliar as suas escolhas de vida.

Mundos Solitários

Dia 17 - Nos Meandros da Lei T3

Nos tribunais de Los Angeles, o advogado Mickey Haller é a melhor aposta de qualquer réu.

Nos Meandros da Lei

Dia 18 - Gritos I, II & III

A icónica saga de filmes de suspense chegará, dentro de alguns dias, à Netflix.

Dia 23 - Os Lobisomens d'Aldeia Velha

Quando um velho jogo de cartas ganha vida, uma família viaja no tempo e vai parar a uma aldeia medieval, onde tem de desmascarar lobisomens para poder regressar a casa.

Os Lobisomens d'Aldeia Velha

Dia 25 - O Regresso de Simone Biles P2

Simone Biles, a superestrela da ginástica, retirou-se dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 devido a problemas de saúde mental. Após um hiato, ela embarcou numa jornada para reconstruir as suas habilidades e força mental, preparando-se para um triunfante regresso.

O Regresso de Simone Biles

Dia 25 - A Última Noite em Tremor

Atormentado por visões, um pianista isolado numa aldeia costeira sente que o perigo ronda as pessoas que ama.

A Última Noite em Tremor

Dia 25 - Não te Mexas

Numa floresta, uma mulher enlutada encontra um assassino que lhe injeta uma droga paralisante. À medida que o corpo deixa de responder, começa a luta pela sobrevivência.

Não te Mexas

Dia 30 - A Lei de Lidia Poët T2

Nesta série inspirada na história real da primeira advogada italiana, Lidia Poët investiga assassinatos enquanto luta pelo direito de advogar.

A Lei de Lidia Poët

Dia 30 - Corte no Tempo

Uma adolescente recua acidentalmente em 2024 para 2023, dias antes de um assassino mascarado matar a sua irmã. Neste filme, conseguirá a jovem mudar o passado sem destruir o futuro?

Corte no Tempo

Dia 31 - A Diplomata T2

A segunda temporada desta série que segue a vida da embaixadora influente Kate, que segue as suas próprias regras.

A Diplomata

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?