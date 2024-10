7 ferramentas para resolver problemas no PC e como as mesmas funcionam

Sabemos como é frustrante quando o PC começa a falhar, seja por lentidão, bloqueios constantes ou por software que simplesmente não responde. Recebemos frequentemente perguntas sobre quais ferramentas utilizar para resolver problemas de desempenho no computador. Por isso, decidimos reunir aqui as 7 melhores ferramentas, tanto de software quanto de hardware, que vão ajudar a melhorar o desempenho do seu PC.

SSD (Solid State Drive) Esta é a primeira das 7 ferramentas que aqui apresentamos. Então, se o seu PC está a demorar uma eternidade para iniciar ou abrir programas, talvez seja a altura de investir num SSD. Ao contrário dos discos rígidos convencionais, o SSD não tem partes móveis, o que significa que é muito mais rápido e eficiente. Atualizar o disco rígido para um SSD pode transformar completamente o desempenho do seu computador. Existem várias marcas e capacidades, contudo, a capacidade de armazenamento deve ser o tópico mais considerado tendo em conta as necessidades de espaço em disco de hoje em dia. Além disso, ao adquirir chaves digitais para o Windows 11 Pro, pode maximizar ainda mais a performance do seu sistema.

CCleaner, sim, consta das 7 ferramentas Com o passar do tempo, o PC acumula ficheiros desnecessários, entradas inválidas no registo e outros elementos que podem tornar o sistema lento. O CCleaner é uma ferramenta de limpeza de disco que ajuda a livrar-se de ficheiros temporários, cache e dados obsoletos que só ocupam espaço e prejudicam o desempenho. Com a chave digital do Windows 11 Pro, poderá também garantir que tem acesso às últimas funcionalidades de limpeza e otimização do sistema. Malwarebytes

Malware e vírus podem causar sérios problemas de desempenho, além de comprometerem a segurança do seu PC. O Malwarebytes é uma excelente ferramenta de remoção de malware que ajuda a proteger o sistema de ameaças online. A versão gratuita oferece uma proteção básica, mas a versão paga oferece proteção em tempo real e remoção de adware e spyware. Combinar esta ferramenta com o Windows 11 Pro permite uma proteção integrada de alto nível.

RAM Extra Se o seu computador trava ao abrir várias aplicações ao mesmo tempo, talvez seja porque não tem memória RAM suficiente. Atualizar a memória RAM do seu PC é uma das maneiras mais fáceis de melhorar a capacidade multitarefa. Aumentar a quantidade de RAM permite executar mais programas em simultâneo, sem comprometer a velocidade. Não se esqueça de que o Windows 11 Pro está otimizado para sistemas com RAM adicional, garantindo ainda mais fluidez nas suas operações.

Microsoft Defender Um bom software antivírus é essencial para manter o seu PC protegido e a funcionar corretamente. O Microsoft Defender, incluído no Windows 11 Pro, oferece proteção gratuita e eficiente contra ameaças como vírus e malware. É uma excelente solução para quem quer segurança sem sobrecarregar o sistema com software adicional.

OneTab Se utiliza muitos separadores abertos no navegador, já deve ter notado uma redução significativa no desempenho do PC. O OneTab é uma extensão para navegadores que permite consolidar todas as suas abas abertas numa única, liberando a memória e melhorando o desempenho do computador.

Desfragmentação de Disco Nos discos rígidos convencionais, a desfragmentação é uma técnica essencial para melhorar o desempenho. O próprio Windows 11 tem uma ferramenta de desfragmentação integrada que ajuda a reorganizar os dados no disco, tornando o acesso a ficheiros mais rápido e eficiente. Adquirir uma chave digital do Windows 11 Pro também garante que está a utilizar uma versão otimizada do sistema operativo, que facilita a gestão de discos.

Conclusão Manter o seu PC em bom funcionamento não precisa de ser uma dor de cabeça. Com as ferramentas certas, como SSDs, RAM extra, software de limpeza como o CCleaner, e proteção robusta com o Malwarebytes ou o Microsoft Defender, o seu sistema pode continuar a funcionar de forma rápida e eficiente. E claro, se combinar estas ferramentas com o Windows 11 Pro através de uma chave digital, estará a maximizar o desempenho do seu PC de forma eficaz e segura.

Este artigo tem o apoio da SCDKey, na disponibilização de produtos e/ou informação, estando o artigo sujeito a mudanças de valores informados sem aviso prévio.