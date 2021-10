3 serviços de edição de fotos online gratuitos que vai guardar nos seus favoritos

A criatividade é hoje um meio para muitos desenvolverem os seus trabalhos, para comunicar com clientes ou simplesmente com os amigos e família mais próximos. Criar publicações para redes sociais, cartazes para lojas ou criar um álbum de fotos de família pode requerer alguma edição.

Assim, hoje trazemos a sugestão de três serviços de edição de fotos, alguns com propósitos distintos, que vai ter que guardar nos seus favoritos. Além disso, todos eles têm versões gratuitas com muitas funcionalidades associadas.

Editor Taler

A primeira sugestão vai para o Taler permite editar fotos em vários níveis. Permite cortar, ajustar o tamanho adaptando-se às diferentes redes sociais ou objetivos.

Tem disponíveis inúmeros filtros e camadas, como gotas de chuva, luzes, efeitos de papel ou de nuvens. Permite adicionar texto com vários designs disponíveis, stickers e muitos outros ajustes. Tudo de forma gratuita e com exportação sem marcas de água.

O mesmo acontece de forma semelhante em serviços como o Fotor ou o mais popular Pixlr.

Taler

Canva

Apesar de dar para editar simplesmente uma imagem, nos vários parâmetros referidos, o serviço Canva oferece, gratuitamente, funcionalidades mais avançadas do ponto de vista do design. É ideal para criar publicações no Instagram, para criar posters, apresentações e até de logótipos, flyers ou infográficos.

Se está a precisar de desenvolver algum destes ou outros projetos criativos, mas não pode estar a investir muito dinheiro, pode começar por aqui.

Canva

Cleanup.pictures

Por fim, outro serviço online e gratuito que o vai ajudar nas suas fotos é o Cleanup.pictures. Aqui a ideia não é ajustar brilho ou luminosidade, mas sim eliminar elementos que estão a mais numa foto. Basta arrastar a foto para o site, ajustar o marcador para o tamanho pretendido, passar por cima do objeto a apagar e esperar que o software faça o seu serviço.

Nos testes que fizemos, podemos avançar que os resultados são bons, mas por vezes poderá ser necessário passar com marcador mais do que uma vez.

Cleanup.pictures