wingsuit: BMW tem um elétrico que tem apenas 20 cv e voa

O segmento dos elétricos não é apenas carros! As marcas presentes no mercado automóvel e não só têm lançado no mercado vários tipos de veículos. Trotinetas, bicicletas, motos, aviões… tudo segue a tendência da mobilidade elétrica. A BMW lançou recentemente um elétrico que tem apenas 20 cv e permite voar.

Vamos conhecer o wingsuit.

Não, não é um Drone! A BMW é uma das marcas que tem também apostado no segmento dos elétricos e recentemente anunciou o wingsuit (um estilo transporte voador). Este pequeno equipamento tem dois motores de 7.5 kW o que dá uma potência combinada de 15 kW.

Com tal potência, as hélices conseguem alcançar as 25000 Rotações Por Minuto (RPM). Tendo em conta a potência do “veículo”, este pode atingir velocidades na ordem dos 300 km/h.

Veja o wingsuit da BMW em ação…

Um dos pontos "fracos" do equipamento é ao nível da autonomia. Segundo a BMW, este apenas tem autonomia para 5 minutos. Tal deve-se também à bateria pequena e leve que é usada por este meio de transporte. Depois disso, o "piloto" do wingsuit tem de recorrer ao paraquedas para descer até ao solo.

