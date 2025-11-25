Por que motivo os faróis dos carros ofuscam tanto? Saiba como resolver o problema

Conduzir à noite pode ser um verdadeiro martírio, com os condutores a cegarem-se uns aos outros, devido à intensidade desmedida dos faróis LED dos automóveis. Entenda por que motivo estes ofuscam tanto e saiba como reduzir o incómodo na estrada.

Também sente que é encandeado sempre que conduz de noite?

De facto, os faróis são, hoje, mais incomodativos: se há mais de uma década as lâmpadas halogéneas raramente ultrapassavam os 1300 lúmenes, atualmente, uma lâmpada LED pode atingir mais de 4000 lúmenes, emitindo uma luz mais branca e mais forte.

Neste cenário, estudos britânicos citados pela consultoria TRL mostram que 97% dos condutores dizem ser regularmente ou ocasionalmente distraídos pelo brilho dos faróis dos veículos que circulam em sentido contrário, com picos de luminosidade medidos em 63.566 cd/m², acima do limite considerado aceitável de 40.000 cd/m².

Aliás, segundo o deputado britânico Martin Wrigley, citado pelo Le Figaro, os faróis LED podem ser até 10 vezes mais luminosos, e o brilho que produzem pode causar um stress que requer um tempo de recuperação de 30 a 60 segundos.

Porque os faróis LED incomodam mais agora?

Apesar de a potência emitida pelas luzes dos carros estar regulamentada, por via da norma internacional ECE R149, à qual Portugal responde, as regras não consideram a luminância com que o olho recebe a luz emitida pelos faróis.

A luminância refere-se ao brilho de uma superfície ou objeto que é percebido pelo olho humano, ou seja, a densidade da intensidade da luz emitida ou refletida por um objeto numa determinada direção, tendo como unidade SI a candela por metro quadrado (cd/m2), igualmente conhecida por nit (nt).

Ora, uma análise da TRL mediu uma intensidade média máxima dos faróis de 15.860 cd/m², com picos de 63.566 cd/m², considerando que o limite aceitável fixado é de 40.000 cd/m².

Desta forma, os investigadores observaram que este limite é "frequentemente excedido, especialmente em certas configurações de estrada: subidas, curvas, cruzamentos de SUV, condições húmidas", conforme citado pelo francês Auto Plus.

A elevada intensidade dos faróis representa, no entanto, apenas uma parte do problema - 23%, mais precisamente -, com o tipo de veículo a representar 20%: nove dos 10 veículos mais associados ao encandeamento dos faróis LED são SUV, e oito em cada 10 estão equipados com LED.

Como resolver o problema dos seus faróis?

Mais do que reclamar quando é encandeado pelos faróis dos outros, importa perceber se os seus não estarão, também, a incomodar.

De facto, apesar de o Código da Estrada não permitir o uso da luz de estrada (máximos) no cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais, de modo a não encandear os outros utentes da via, o ajuste das luzes pode alterar-se, por vários motivos, nomeadamente o desgaste do veículo.

Uma solução simples passa por estacionar a cinco metros de uma parede, traçar uma marca à altura da visão e verificar se a linha luminosa dos seus faróis de cruzamento está ligeiramente abaixo dessa marca. Em caso de dúvida, deverá solicitar esse ajuste na inspeção periódica seguinte.

Outra forma é o botão de correção de altura no interior do veículo, que permite ajustar a altura do feixe de luz dos faróis para evitar ofuscar outros motoristas, especialmente quando o carro está mais carregado, com pessoas ou bagagem, pois esse peso levanta a frente do veículo.

Depois, pode ainda confirmar o estado dos conjuntos óticos do seu automóvel. Uma vez que as lentes de policarbonato envelhecem mal, podem ficar opacas e difundir a luz de forma irregular, acabando por projetar o feixe muito alto, com o risco de ofuscar os condutores que circulam em sentido contrário.

É possível restaurar a transparência dos faróis, polindo-os ou substituindo-os.

Como não ser encandeado pelos faróis dos outros?

A empresa Wawanesa recomenda, por exemplo, manter o para-brisas limpo, pois a sujidade "exacerba o efeito dos faróis intensos".

Além disso, aconselha a desviar ligeiramente o olhar para a direita e usar óculos específicos para condução noturna, após orientação médica.

Mais, é possível aplicar uma película antirreflexo no espelho retrovisor interno, ou ainda orientar ligeiramente os espelhos retrovisores externos para baixo.

Em jeito de conclusão, importa clarificar que nenhuma das dicas é milagrosa. No entanto, podem ser verdadeiramente úteis, evitando que seja encandeado ou que encandeie os outros utentes da estrada.