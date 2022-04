Com toda a mudança que tem trazido para a indústria, a Tesla mostrou uma forma completamente diferente de estar no mercado. Não se limita aos seus carros elétricos, mas mostra também como gerir a sua posição no mercado.

Na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022, a marca voltou a mostrar a sua força. Contra um ciclo de problemas, a Tesla conseguiu crescer e bateu novamente os seus recordes, em especial nos 3 mil milhões de lucro que teve.

3,3 mil milhões de lucros no 1.º trimestre de 2022

Mesmo com um problema bem identificado na cadeia de distribuição e na sua fábrica na China, a Tesla conseguiu voltar destacar-se de forma única. Mostrou ao mercado a sua força e como o futuro deverá estar do seu lado.

Na sua apresentação de resultados para o 1.º trimestre de 2021 revelou que teve um lucro de 3,3 mil milhões de dólares. A empresa converteu esse lucro numa receita de 18,7 mil milhões, representando um aumento de 81% a um ano. O valor para o mesmo período de 2021 foi de 10,4 mil milhões.

Tesla volta a bater recordes com alguma ajuda

Parte destes valores vêm da venda de créditos de emissão para outras empresas automóveis. Neste período foram vendidos 679 milhões destes créditos, mais do dobro dos 314 milhões do último trimestre de 2021. Esta venda reforça a Tesla e ajuda outros fabricantes a cumprir as suas metas ambientais.

Outra área onde a Tesla se destacou foi nas vendas dos seus carros. Estes números eram já conhecidos, mas agora ficaram novamente expressos nesta apresentação. As entregas aumentaram ligeiramente em relação ao trimestre anterior e superaram as 184.800 unidades do primeiro trimestre de 2021.

This was an *exceptionally* difficult quarter due to supply chain interruptions & China zero Covid policy.



Outstanding work by Tesla team & key suppliers saved the day. — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2022

Venda e produção de carros elétricos cresceu

De forma clara, a Tesla entregou 295.324 carros do Model 3 e Model Y, enquanto 14.724 foram para o Model S e X. A produção também cresceu e a marca revelou que construiu um total de 305.407 veículos nos últimos três meses.

Mesmo com alguns problemas nos seus carros, a Tesla conseguiu neste trimestre inaugurar duas fábricas e atingir outros objetivos. Estes novos locais vão certamente alargar a produção e aumentar ainda mais os excelentes resultados e os recordes que têm sido conseguidos nos últimos trimestres.