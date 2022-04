O Nearby Share foi a resposta da Google para a partilha de ficheiros no Android. Depois de muitos anos sem qualquer solução transversal neste sistema, chegou finalmente o que muitos utilizadores esperavam e queriam ter disponível.

Agora a Google quer elevar ainda mais esta proposta e prepara uma mudança para breve. Vai tornar ainda mais simples partilhar ficheiros entre smartphones Android, com uma pequena, mas interessante alteração no Nearby Share.

Presente no Android e no Chrome OS, desde 2020,o com o Nearby Share dá aos utilizadores Android a liberdade de partilhar imagens e outros ficheiros de forma simples e rápida. Recorrendo ao Bluetooth e ao Wi-Fi, torna simples transferir dados entre estes smartphones e computadores.

Se até agora era rápido fazer estas transferências, a Google parece estar a trabalhar numa novidade. Quer tornar ainda mais simples este processo e automatizar algumas situações, para facilitar a transferência entre dispositivos do utilizador.

Uma nova opção surgiu agora no Nearby Share, que irá eliminar a necessidade de autorizar esta partilha, sempre que for associado aos smartphones do utilizador. Ainda não está distribuído de forma alargada, mas pode ser visto na última versão do Google Play Services.

A nova opção Your devices irá mostrar outros smartphones Android , tablet ou PCs com Chrome OS que estejam nas proximidades. Ao escolher um destes dispositivos como destino, todo o processo será automatizado e aprovado sem a intervenção do utilizador.

Nearby Share's "self-share" mode will let you quickly share files to other devices signed into the same Google account without needing to approve the share.



This hasn't rolled out yet from what I can see, but it's present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz