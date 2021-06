Como uma das marcas mais avançadas no campo da tecnologia automóvel, a Tesla tem padrões de qualidade acima do que seria esperado. Isto leva a que esteja constantemente a monitorizar os seus carros e os produtos finais que as suas fábricas produzem.

Claro que quando são detetados problemas, a marca recolhe os carros para os resolver. Assim, tem agora em mãos uma nova recolha de carros, associada a problemas de segurança com os Model 3 e Model Y, que pretende resolver de forma rápida.

Tesla está a recolher carros

A relação da Tesla com os problemas dos seus carros nem sempre foi das mais pacificas e mais práticas. A marca diversas vezes colocou em causa a existência de problemas, evitando assim recolher e resolver estas falhas, que por vezes podem ser complicadas para os condutores.

De forma muito mais aberta, a Tesla tem agora a decorrer uma recolha voluntaria, para tratar de problemas com os seus Model 3 e Model Y. Alguns carros destes modelos podem apresentar problemas com os cintos de segurança, o que os torna pouco seguros.

Focado no Model 3 e Model Y

Ao todo são mais de 7.000 carros elétricos que devem ser levados às oficinas da Tesla para que este problema seja avaliado. A marca vai analisar a qualidade de construção deste elemento e, caso se justifique, irá substituir as peças com problemas.

Os carros elegíveis para esta avaliação são de duas séries, Model 3 e Model Y. Estes têm com datas de produção entre 2018 e 2020 no caso do Model 3 e entre 2019 e 2021 no caso do Model Y. Existem problemas distintos para os carros, com falhas nos cintos traseiros e frontais.

Novos problemas nestes carros

Sendo focado no mercado dos EUA, esta recolha parece ter também casos na China, com apenas algumas centenas de casos. É também a segunda recolha no espaço de algumas semanas, com outra situação associada a problemas com os sistemas de travagem dos seus carros.

Esta não é uma situação anormal no mercado automóvel, mas no caso da Tesla têm sido certamente mais raras. Afeta apenas os 2 modelos mais vendidos e em crescimento, com o Model Y a bater claramente já o muito conhecido Model 3.