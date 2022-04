Tesla: Preço dos Supercarregadores sobe. Saiba quanto aumenta em Portugal

A Tesla voltou a aumentar os preços dos supercarregadores na Europa. Tal subida deve-se ao aumento da fatura da energia que a empresa de Elon Musk decidiu acompanhar.

Conheça quais os novos valores para Portugal e para outros países da Europa.

Todos nós temos conhecimento das subidas de preço da gasolina e gasóleo. Neste cenário (e noutros), os carros elétricos podem ser uma excelente alternativa, mas o preço da energia também está em crescimento.

Atualmente, fazer uma paragem numa das estações da Tesla em Portugal, com os atuais 0,56 euros por kWh, já é quase tão caro como reabastecer um carro a gasóleo ou a gasolina, mas obviamente que ainda compensa. Por exemplo, se o veículo gastar 158Wh / km, isto dá 15,8 kWh/100km * 0,56€ = 8,848€ para percorrer 100km. Se for um carro a gasóleo e gastar 6 litros por cada 100 km isto dá cerca de 12 euros (considerando o valor do gasóleo a 1,9€).

Para se ter um termo de comparação, na Itália os preços também dispararam, mas atualmente paga-se 0,45 euros por kWh nos V3s e 0,56 e 0,58 euros por kWh nos V2s.

Na Alemanha também há novas taxas. Em 2021 um custo de carregamento era de 0,45 euros por kWh. Desde esta semana, as tarifas aumentaram para entre 0,50 e 0,52 euros por kWh, dependendo da localização. Ou seja, 15,5% mais caro do que no início deste ano.

Resumo de preços nos Supercarregadores da Tesla

Portugal: 0.56 euros/kWh

Suécia: 0.55 euros/kWh

Alemanha: 0.50 a 0.52 euros/kWh

França: 0.45 euros/kWh

Itália: 0.45 a 0.58 euros/kWh

Espanha: 0.38 a 0.39 euros/kWh

