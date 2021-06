Samebike 20LVXD30 – Uma bicicleta elétrica dobrável por 652,99 €

Nos últimos tempos temos dado a conhecer diferentes propostas de transportes elétricos ideais para começar a mudar a forma como se desloca, sendo estas soluções mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e, no fundo, mais económicas para o utilizador. Além dos óbvios carros elétricos, existem as trotinetes e as bicicletas elétricas que podem ser usadas em grande parte das deslocações diárias.

Hoje damos a conhecer a Samebike 20LVXD30, uma bicicleta elétrica dobrável, disponível por 652,99 €.

Samebike 20LVXD30 – Uma bicicleta elétrica dobrável

A Samebike 20LVXD30 é uma bicicleta elétrica com motor brushless de alta velocidade de 24V e 350W, capaz de atingir uma velocidade máxima de 35 km/h, exclusivamente no modo elétrico.

Em termos de autonomia, pode chegar aos 40 km. Se for feita uma condução híbrida, ou seja, utilizar o motor e os pedais, a bateria pode durar cerca de 60km. Esta bateria é de 10.4AH e demora cerca de 4 horas a carregar.

A Samebike 20LVXD30 tem um sistema de mudanças Shimano de 7 velocidades, as rodas são de 20″ com 5 cm de espessura.

No guiador existe um pequeno painel com indicação do nível de bateria, velocidade instantânea e quilómetros percorridos. Além disso, existe um suporte para smartphone e botões para controlar, por exemplo, luzes e buzina.

Está disponível em duas cores, preto e branco, e a estrutura é em liga de alumínio. A bicicleta elétrica pesa 26,5kg, suporta até 150 kg, e mede 153 x 58 x 112 cm. Dobrada as dimensões são de 80 x 48 x 68 cm, o que faz com que caiba facilmente numa bagageira de um carro ou que possa ser arrumada em casa sem ocupar muito espaço.

Tal como já foi referido, a bicicleta elétrica está disponível por 652,99 € a partir de armazém europeu e sem custos de envio associados.

Bicicleta elétrica Samebike 20LVXD30