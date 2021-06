Operação Far Away: Fraudes com MB WAY rendem 270 mil euros

As fraudes com recurso ao MB WAY não param de crescer. A Polícia Judiciária voltou a revelar uma nova fraude com a utilização de MB WAY.

Segundo o que foi revelado pela PJ, a “Operação Far Away” implicou a realização “de 29 buscas domiciliária, de norte a sul do país, e foram efetivadas 19 detenções. Os prejuízos ascendem aos 270 mil euros.

A Polícia Judiciária levou a cabo uma operação policial de combate ao cibercrime, designadamente, fraudes perpetradas com utilização da aplicação MB WAY. A operação visava a recolha adicional de elementos de prova que indiciavam já três grupos distintos de indivíduos, sedeados na zona do alto Alentejo e que nos últimos dois anos se vinham dedicando à prática reiterada deste tipo de fraudes, tendo causado com isso um prejuízo que ascende a 270 000 euros.

No decurso da operação foram realizadas 29 buscas domiciliária, de Norte a Sul do país e foram efetivadas 19 detenções, tendo sido apreendidos vários e diversificados objetos usados para a prática dos ilícitos e/ou adquiridos com os proventos da mesma.

Os detidos, vão ser presentes a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Recomendações relativamente ao MB WAY