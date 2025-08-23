Radares de velocidade: estão “escondidos” aqui na próxima semana
O mês de agosto é normalmente sinónimo de férias e deslocações. Todo o cuidado é pouco, pelos mais diversos motivos. Para que não seja apanhado em nenhum radar de velocidade, saiba onde vão estar "escondidos em agosto.
Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde vão estar em agosto. Conheça os locais e conduza com cuidado.
Aveiro
- 25 agosto, 08h00/12h00: Avenida da Europa - Junto à BP - Aveiro
- 26 agosto, 09h00/12h00: Av. Dr. Renato Araújo - SJ Madeira
- 27 agosto, 09h00/12h00: R. Mãe Água - Ovar
- 28 agosto, 09h00/12h00: Avenida 32 - Espinho
- 29 agosto, 08h00/12h00: Avenida da Universidade – Aveiro
Beja
- 26 agosto, 09h00/12h00: Rua Francisco Miguel Duarte
Coimbra
- 25 agosto, 09h30: Av.ª da Lousã - Coimbra
- 27 agosto, 16h00: IC3 - Banhos Secos - Coimbra
- 28 agosto, 09h00/12h00: Av. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz
- 30 agosto, 09h30: EN341 – Coimbra
Évora
- 26 agosto, 10h00/12h00: Itinerário Principal 2 | Gil - Estremoz
- 28 agosto, 09h00/11h30: Avenida Lino de Carvalho – Évora
Faro
- 28 agosto, 09h00/11h00: Avenida de Castro Marim -VRSA
- 29 agosto, 20h30/23h00: Estrada o Moinho da Palmeira-Faro
Guarda
- 28 agosto, 09h00/13h00: Av.ª Serra da Estrela - Gouveia
- 29 agosto, 16h00/20h00: Via da Cintura Externa – Guarda
Leiria
- 26 agosto, 09h00/12h00: Estrada da Nazaré Km 15.2 – MGR
Lisboa
- 26 agosto, 14h00/17h30: A.2 - Ponte 25 de Abril
- 28 agosto, 09h00/12h00: Avenida Conde Castro Guimarães - Amadora
- 28 agosto, 13h30/16h00: Estrada dos Salgados - Amadora
- 29 agosto, 14h00/17h30: Rua Cidade de Praga – Lisboa
Portalegre
- 19 agosto, 09h00/11h00: E.N. - 373 – Elvas
- 26 agosto, 08h00/10h00: Av.ª Extremadura Espanhola - Portalegre
- 26 agosto, 09h00/11h00: Av.ª Badajoz – Elvas
Porto
- 26 agosto, 13h/20h: Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia
- 28 agosto, 13h/20h: Rua D. Pedro IV, Susão, Valongo
- 29 agosto, 13h/20h: Av. Montevideu 308
Santarém
- 25 agosto, 08h00/12h00: Circular Urbana D. Luis I – STR
- 27 agosto, 08h00/12h00: Avenida D. Manuel I – Abrantes
Vila Real
- 29 agosto, 10h00: Av.ª Mar corroios – Seixal
Viana do Castelo
- 23 agosto, 10h00/13h00: Avenida 25 de abril - Viana do Castelo
- 25 agosto, 10h00/13h00: Rua Agostinho José Taveira-Ponte de Lima
Viseu
- 29/ago – 20h30/23h30 – Estrada da Papanata-Viana do Castelo
Madeira
- 27 agosto, 17h00/12h30: Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua - Ribeira Brava