Primeira casa de 2 andares construída por impressora 3D nos EUA

A impressão 3D está hoje ao alcance de qualquer pessoa com modelos simples e acessíveis, capazes de ajudar na criação de pequenas peças para uso doméstico ou até para pequenos negócios. Contudo, é possível ir (muito) mais além , seja em áreas como a medicina ou a construção civil.

Nos EUA foi alcançado mais um marco importante para a indústria e para a construção civil, com a primeira casa de 2 andares a ser construída com recurso a uma impressora 3D.

A casa ainda se encontra em fase de construção, contudo, já é considerada como um marco importante na história da engenharia e da construção civil. Trata-se da primeira casa de 2 andares a ser construída nos EUA com recurso a uma impressora 3D que utiliza o betão como matéria-prima.

A construção não é feita totalmente em 3D e em betão, tendo também a madeira como material. Esta casa fica localizada perto de Houston (Texas) e a combinação destes materiais, segundo avança a Reuters, surge como uma resposta às fortes tempestades e ventos fortes que se fazem sentir na região.

A cofundadora do estúdio de design HANNAH, Leslie Lok, explicou à Reuters que o projeto da casa foi feito de forma meticulosa para que, com a impressora, seja possível determinar onde começa e onde termina a impressão. Isto ao contrário de muitos projetos que existem que são feitos parcialmente ou em pequenos módulos na parte da impressão.

O gestor de projetos da PERI 3D Construction, Roberto Montemayor, que está envolvido na construção da casa e parceria com a HANNAH e a empresa CIVE, afirmou que a edificação da casa é muito semelhante aos trabalhos feitos por impressoras 3D comuns, de escritório. As diferenças, claro, além do peso de 12 toneladas, está nos cartuchos que são carregados de betão.

Uma vez que a impressora se encarrega do trabalho pesado de colocar as camadas de betão, existem menos trabalhadores alocados à obra, além do processo de construção acabar por ser muito mais rápido

É um processo de construção muito mais rápido e também requer apenas quatro a cinco pessoas no local para imprimir uma casa inteira

|disse Leslie Lok

O objetivo das empresas envolvidas, é que a casa de dois andares, com três quartos, seja entregue no segundo semestre de 2023.