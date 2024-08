Portagens: este site diz-lhe qual a classe de um veículo

Os critérios utilizados para a classificação de veículos, para efeitos de pagamento de taxas de portagem, são aqueles fixados na Base XIV, do DL 294/97, de 24 de outubro, tal como referimos aqui. No entanto, há um site que lhe diz logo qual a classe de um veículo para efeitos de portagens.

Em Portugal, as classes de veículos para efeitos de portagens nas autoestradas são as seguintes:

Classe 1 : Motociclos e veículos ligeiros de passageiros.

Classe 2 : Veículos de duas eixos com altura superior a 1,1 metros na primeira roda e peso bruto até 3.500 kg.

Classe 3 : Veículos de três eixos.

Classe 4: Veículos com quatro ou mais eixos.

Uma forma mais fácil para saber de imediato a classe do seu veículo é acedendo à ferramenta da Via Verde aqui. Para tal, basta que indique a marca e o modelo, carregue em Procurar, e a indicação da classe do veículo aparecerá logo a seguir com um círculo a verde.

O Decreto-Lei n-o 71/2018, de 5 de setembro, prevê o alargamento do âmbito de aplicação das tarifas de portagem da classe 1 a veículos do tipo ligeiros de mercadorias, SUV e crossover. Para beneficiar deste tarifa, veja aqui o que tem de fazer.