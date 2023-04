Com as mudanças e evolução no segmento automóveis, há vários cenários que podem não estar totalmente contemplados no atual código da estrada. A questão que se coloca hoje é se é possível tirarmos a carta de condução num carro com caixa automática.

Caixa automática: menção deve constar como restrição na carta de condução

Ao contrário dos veículos mais tradicionais, a condução de um carro automático é realizada sem precisar de ajustar a mudança consoante a velocidade a que circula, o próprio veículo faz essa mudança. As vantagens são várias, apesar de muitos continuarem a preferir veículos com caixa manual.

Relativamente à questão "Será que pode tirar a carta de condução num carro com caixa automática?", a resposta é SIM! No entanto, há limitações.

Segundo o Artigo 61º do Decreto-Lei nº 37/2014 de 14-03-2014 (Características dos veículos de exame) é referido que...

[...]

3 - A prova prática pode ser prestada em veículo de caixa manual ou de caixa automática.

4 - Entende-se por «veículo de caixa manual», o veículo equipado com um pedal de embraiagem, ou uma alavanca operada manualmente nas categorias AM, A1, A2 e A, acionado pelo condutor quando inicia ou para a marcha, ou quando muda a relação da caixa de velocidades do veículo.

5 - Os veículos que não preenchem as características estabelecidas no número anterior são considerados veículos de caixa automática.

6 - Caso a prova seja prestada em veículo de caixa automática, tal menção deve constar como restrição na carta de condução, ficando o titular impedido de conduzir veículos de caixa manual.

Apesar do ponto 6 ser bastante claro, refere o ponto 7 que...

A restrição imposta no número anterior não é aplicável às categorias C, CE, D ou DE, obtidas por exame realizado em veículo de caixa automática, quando o candidato seja titular de uma carta de condução, de pelo menos uma das categorias B, BE, C1, C1E C, CE, D1 ou D1E, obtidas por exame de condução realizado em veículo de caixa manual, em que tenham sido avaliadas as matérias descritas no ponto 3.12 da secção III ou no ponto 3.1.14 da secção V da parte II do anexo VII.

Assim sendo, tal como referido, é possível obter a carta de condução num carro com caixa automática, mas tal informação consta no documento.