O que fazer se o seu carro entrar num “lençol de água”?

Portugal está "debaixo de água". As notícias que nos chegam de vários pontos do país revelam situações críticas, com especial destaque para Lisboa. Está a ser aconselhado que as pessoas não saiam de casa nem se desloquem à capital.

Na estrada também é preciso muito cuidado, especialmente com a aquaplanagem (lençol de água). Saiba o que é e o que fazer.

O que é aquaplanagem? Como reagir num cenário destes?

Com o mau tempo, os sinistros tendem a aumentar. Algumas vias de circulação passam a acumular resíduos, há fraca visibilidade, os carros fazem aquaplanagem e nesse sentido é fundamental circular a uma velocidade que garanta a melhor segurança.

A aquaplanagem ou hidroplanagem, também conhecida como lençol de água ou aquaplaning, acontece quando a água acumula à frente dos pneus mais rapidamente do que o peso do seu veículo é capaz de a deslocar.

O resultado é que a água provoca uma certa pressão por baixo do pneu, criando assim uma camada fina de água entre a borracha e a superfície da estrada, fazendo com que os pneus percam a aderência.

Se o seu carro entrar num lençol de água, deve segurar firmemente o volante para evitar que o veículo siga outra trajetória. Deve evitar acelerar ou travar neste tipo de cenário.

A GNR aconselha: