EVGA leiloa uma gráfica RTX 4090 inédita e as licitações já vão em 8.300 dólares

Atualmente a GeForce RTX 4090 da nova gama da Nvidia é uma das placas gráficas mais desejadas do mercado. Não só por ser o modelo topo de gama da linha da fabricante, como também há uma escassez destes equipamentos que rapidamente esgotaram na data do seu lançamento.

Agora a ex-parceira EVGA decidiu leiloar um modelo inédito desta poderosa GPU e as licitações já vão em 8.300 dólares.

EVGA leiloa um modelo inédito da GeForce RTX 4090

Em meados de setembro deste ano informámos que a norte-americana EVGA havia rompido a sua parceria com a Nvidia, por falta de concordância nalguns aspetos entre as duas empresas. Esta notícia significa que não voltaremos a ver modelos desta ex-parceira no mercado, mas há agora pelo menos um modelo inédito que pode ser seu.

No seu fórum oficial, a EVGA colocou então a leilão um modelo personalizado da placa gráfica topo de gama GeForce RTX 4090. Esta GPU nunca foi posta à venda e, só por aí, torna-se num chip único e ainda mais desejado pelos utilizadores. O leilão teve início no passado domingo (11) e termina no dia 16 de dezembro de 2022. O valor angariado será doado para caridade, nomeadamente para o St. Jude Children’s Research Hospital.

Licitações já chegam aos 8.300 dólares

As licitações desta RTX 4090 da EVGA começaram nos 100 dólares, mas no momento em que escrevo este artigo já atingem os 8.300 dólares. O valor continua a aumentar, portanto é de esperar que rapidamente as licitações possam atingir valores acima dos 10.000 dólares até ao final do evento.

Este leilão no fórum acontece depois que um outro foi eliminado no eBay onde as licitações chegaram aos 13.200 dólares. A fabricante alerta que esta GPU será vendida tal como está, não havendo possibilidade de devolução nem de garantia.

Para evitar problemas de licenciamento, o chip é vendido como RTX 4090 FTW3 "Next Gen Graphics". Caso esteja interessado, pode fazer a sua aposta aqui.