Novo carro da Xiaomi foi avistado na estrada… com um tamanho muito generoso!

Sem a experiência de alguns dos maiores nomes da indústria automóvel, a Xiaomi tem traçado um caminho notável. De facto, ainda que o catálogo da marca seja curto, a sua entrada neste mundo tem sido um sucesso. Entretanto, a próxima cartada foi avistada em testes, na estrada, e parece que o mercado terá uma versão XL de um carro da Xiaomi.

O sucesso da aposta da Xiaomi no mercado automóvel tem sido documentado, com as vendas a corroborar o interesse dos consumidores.

Prestes a integrar o catálogo da marca estará, conforme avistado, um SUV de dimensões bastante generosas - um tanto diferente daqueles que conhecemos até agora.

O carro foi visto perto da fábrica da Xiaomi Auto, onde foi fotografado a sair das instalações, totalmente camuflado.

Conforme divulgado pelo italiano Xiaomi Today, o novo SUV deverá ter proporções consideráveis, com um comprimento estimado de cerca de 5 metros.

A forma robusta e quadrada remete para os icónicos SUV de estilo americano, oferecendo um amplo espaço interior, perfeito para as necessidades familiares.

As primeiras observações sugerem que o veículo poderá ter uma configuração de três filas de bancos.

Do ponto de vista técnico, o novo SUV parece ter sido concebido para adotar um sistema híbrido de longo alcance, indo ao encontro dos planos anteriormente revelados pela Xiaomi Auto.

A escolha de um sistema híbrido alargado não só responde às exigências do mercado, como posiciona o veículo como uma solução competitiva face a outros grandes nomes da indústria, na China.

Uma vez que não foi sequer anunciado oficialmente, teremos de aguardar por mais detalhes, nomeadamente a data de lançamento.