Cumlouder: site porno com quedas de 85% por causa do “pajaporte”

O acesso à pornografia está hoje à distância de um clique. Facilmente os utilizadores podem "consumir" pornografia, dizendo (em alguns casos mentindo) que têm mais de 18 anos. Mas há mecanismos de verificação de idade que estão a ser implementados e os resultados são catastróficos... para os sites. A culpa é do "pajaporte"!

pajaporte: o passaporte da idade para conteúdos porno

O 'pajaporte' ainda não está em vigor. No entanto, desde novembro, o site pornográfico espanhol Cumlouder, gerido pela empresa asturiana Techpump, tem implementado uma solução semelhante em Barcelona e Madrid, exigindo aos utilizadores a verificação da idade para aceder ao conteúdo. Esta medida resultou numa queda de 85% no tráfego do site.

Os utilizadores têm duas opções para verificação: uma aplicação que requer a introdução do DNI (Documento Nacional de Identidade) ou uma estimativa de idade baseada em IA através de uma imagem facial. Apenas 15% dos utilizadores optam por realizar estas verificações, com 3,38% escolhendo a verificação via DNI e 11,7% preferindo a estimativa facial.

O "pajaporte" é um termo humorístico usado para se referir a um sistema de verificação de idade para acesso a sites pornográficos em Espanha. O nome é um trocadilho entre "paja" (gíria espanhola para masturbação) e "pasaporte" (passaporte), sugerindo que os utilizadores precisam de um "passaporte" específico para consumir conteúdo adulto online.