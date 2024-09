Honda começa uma nova era da eletrificação com o Acura Performance EV Concept

O novo superdesportivo elétrico Acura Performance EV Concept fez a sua estreia pública durante a Monterey Car Week e será o primeiro modelo concebido numa nova plataforma desenvolvida pela Honda.

A Acura, a divisão norte-americana da Honda, deu um passo significativo na sua estratégia de eletrificação com a estreia mundial do Acura Performance EV Concept, que antevê a próxima geração de modelos totalmente elétricos da marca.

O concept, apresentado durante a Monterey Car Week, um dos maiores encontros mundiais de entusiastas de automóveis e desportos motorizados, será o primeiro modelo concebido na nova plataforma elétrica desenvolvida pela Honda, e o primeiro veículo 100% elétrico produzido no Honda EV Hub, em Ohio, nos Estados Unidos. O modelo está previsto entrar em produção no final de 2025.

O Acura Performance EV Concept apresenta a visão da marca para os seus veículos 100% elétricos do futuro, com uma silhueta estilo coupé, superfícies laterais profundamente esculpidas e um farolim traseiro e difusor que prestam homenagem à segunda geração do NSX.

O concept é o arquétipo da marca na era da eletrificação, tirando o máximo partido da extrema liberdade de design oferecida pela nova plataforma elétrica Honda de próxima geração, que alarga ainda mais os limites do design.

Afirmou Dave Marek, diretor Criativo da Acura.

Iniciamos a produção de veículos Acura na América há quase 30 anos, pelo que estamos entusiasmados por fazer de um SUV Acura o primeiro veículo elétrico que construímos no Honda EV Hub.

Partilhou Mike Fisher, engenheiro chefe executivo e líder do Honda North American BEV Project.