As bicicletas elétricas e trotinetes são hoje uma opção para cada vez mais pessoas, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, para muitas das suas deslocações diárias, abdicando do carro ou transportes públicos. Mas também por quem gosta de passear e precisa de uma ajuda extra, principalmente para enfrentar as subidas que se multiplicam pelo país inteiro.

Hoje trazemos mais duas sugestões de meios de transporte elétricos... mas com design mais arrojado.

GOGOBEST GF500

A GOGOBEST tem um portefólio de bicicletas elétricas muito interessantes para todos os preços e exigências. A GOGOBEST GF500 é uma das novidades da fabricante que se destaca desde logo pelo seu design, onde o quadro integra um suporte para a bateria completamente diferente do que se vê habitualmente e quase faz lembrar uma motorizada antiga.

A bateria tem uma capacidade de 13Ah, aliada à potência de 750W, com autonomia para 100 km. A velocidade máxima em motor é de 25km/h e sobe inclinações de 30º.

As rodas têm 26 x 4", tem um sistema de 7 velocidades Shimano, travão de disco mecânico e ainda amortecedor traseiro.

A bateria da bicicleta é removível, para facilitar o seu carregamento e a bicicleta ainda tem um pequeno cesto, posicionado na zona dos pedais.

A Ebike GOGOBEST GF500 está disponível por 1609,99€, utilizando o cupão DBJFBY8 para um desconto de 200€.

BEZIOR S2 Pro

A BEZIOR S2 Pro é um transporte híbrido, que pode ser usado com uma pequena bicicleta, mas também como uma trotinete, já que inclui um banco removível. Segundo a linha de produtos com design arrojado, a BEZIOR S2 Pro tem uma estrutura de suporte das rodas em lilás e quase num estilo robótico.

A trotinete tem roda de 11", atinge um máximo de 25 km/h e tem autonomia para 65km. O motor é de 2400W e a bateria de 23Ah (48V). De notar que sobe inclinações de 45º.

O banco e o guiador são ajustáveis em altura, tem amortecedores, travões de disco hidráulicos e a trotinete é dobrável. Tem duplo painel oferecendo várias informações importantes aos condutores.

A Ebike BEZIOR S2 Pro está disponível por 1349,99€, utilizando o código DASWM6 para um desconto de 10%.

