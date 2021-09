Apesar de estar envolvida em algumas investigações sobre o seu software, a Tesla de Elon Musk não para com os seus desenvolvimentos. Quer apresentar o Full Self-Driving perto da perfeição, com atualizações constantes e seguras.

A fabricante americana tem procurado melhorar este sistema e agora foi Elon Musk a revelar que a próxima versão está prestes a chegar. Nas suas palavras, esta a ser testada pelo próprio e será surpreendente.

Há já algum tempo que o homem forte da Tesla promete a chegada do Full Self-Driving para os seus carros numa lista mais alargada. Este está ainda numa versão beta e com utilizadores limitados, para aprimorar o que este vai oferecer.

A condução Full Self-Driving da Tesla

Este sistema consegue já conduzir de forma automática e sem a intervenção do condutor, algo que a Tesla sempre pretendeu para os seus carros. Mesmo com todas estas capacidades, este é apenas um assistente de condução de nível 2 e requer a presença constantes de humanos para assumirem o controlo.

Apesar de alguns atrasos, algo normal nos planos de Elon Musk, esta assistente está a ser preparado e melhorado. O homem forte Tesla revelou recentemente que está a estar a próxima versão e que esta deverá ser surpreendente para os carros e para os condutores.

Elon Musk diz que será surpreendente

Esta versão estará já também nas mãos de alguns utilizadores, que têm publicado as suas avaliações e as suas reações. Do que revelam, esta versão do Full Self-Driving está efetivamente melhor, com detalhes mais precisos e com uma condução mais suave e mais confiante.

Do que tem sido visto, a informação de condução ganhou detalhes muito maiores e uma visualização mais precisa. É certo que ainda há erros e imprecisões, mas tudo aponta para que esta versão do Full Self-Driving Tesla seja muito melhor.

Apesar de Elon Musk ter revelado que deverá ser surpreendente, essa não tem sido a reação geral. Está melhor, mais evoluída e independente, mas tem ainda muito espaço para melhorar e tornar-se uma ajuda à condução essencial.