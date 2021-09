Os gamers estão entre os utilizadores mais exigentes no que toca aos equipamentos e aos periféricos que usam. Assim, marcas como a Razer precisam de ter propostas de excelente qualidade para que possam ser as eleitas.

A marca anunciou novas versões em tecido da sua premiada linha de cadeiras gaming ergonómicas Razer Iskur. Estas oferecem aos gamers mais opções de escolha para o trono das suas estações de batalha.

Havia sido uma característica muito requisitada pela comunidade Razer, a versão em Tecido da Razer Iskur é forrada em tecido ultra macio e resistente a respingos, com um acabamento macio mas ao mesmo tempo duradouro.

O tecido com trama de elevada densidade cria uma sensação muito macia e dispõe de resistência suficiente para a utilização diária. Além disso é resistente à água, óleo e poeiras.

A versão em tecido mantém o apoio ergonómico e postura perfeita que fazem da Razer Iskur uma linha de cadeiras tão reconhecida, incluindo ainda mesmo sistema de suporte lombar revolucionário. A Razer Iskur em Tecido também estará disponível na versão XL.

Depois do recente lançamento da Razer Iskur e da Razer Iskur X em tamanho XL, a família Razer Iskur está finalmente completa. As versões XL são 15% maiores do que os mesmos modelos em tamanho normal, criando mais espaço para os gamers através de um encosto mais elevado e uma assento mais largo. As versões XL estão preparadas para utilizadores até aos 208 cm (6'8") de altura e 180 kg (396 libras), tornando-se assim acessíveis a mais pessoas.

As novas Iskur e Iskur XL em Tecido oferecem aos gamers mais opções aquando da escolha entre as premiadas cadeiras gaming para as suas estações de batalha. As novas versões em Tecido da Razer Iskur e Iskur XL estão disponíveis desde 2 de setembro de 2021. Disponíveis em Razer.com, lojas físicas RazerStore e revendedores selecionados.

A nova Iskur em Tecido está disponível por €549.99 EUR, enquanto a versão XL está disponível por €649.99 EUR. A Iskur, em XL está disponível por €649.99 EUR, enquanto a Iskur X, em XL está disponível por €599.99 EUR.

Razer Iskur