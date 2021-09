COVID-19: Jovens descobrem “truque” para testar positivo e faltar às aulas

O mundo continua em pandemia por COVID-19 e as vacinas são a única solução para limitar o contágio. No que diz respeito aos jovens, a adesão à vacinação tem sido bastante positiva, mas há agora a revelação de um truque para faltar às aulas, usando testes COVID-19.

De acordo com as informações, usando refrigerantes é possível falsificar testes à COVID-19!

É verdade que ninguém quer ficar infetado, mas há sempre "maroscas" para tirar partido da pandemia. Segundo informações da BBC, recentemente uma escola em Liverpool, no Reino Unido, alertou os pais para possíveis falsificações de testes da COVID-19.

A falsificação não é propriamente uma novidade, pois já no passado se falava que usando coca-cola e sumo de laranja é possível falsificar o resultado de um teste à COVID-19. O "truque" funciona, supostamente, por causa do pH dessas bebidas.

Se abrir um teste COVID-19, encontrará uma tira de material semelhante a um papel e uma outra, vermelha, que está sob o invólucro de plástico em baixo da linha T (que revela um teste positivo). Nessa zona, é onde são absorvidos os anticorpos relacionados com o vírus da COVID-19.

Ao fazer o teste, mistura a amostra da sua secreção com uma solução líquida para garantir que a mesma que é introduzida na linha do teste permanece com um pH ideal. O fluido absorvido pela tira de nitrocelulose atrai-se aos anticorpos e ao vírus, quando presente.

Segundo os especialistas, este tipo de bebida com gás podem conter substâncias capazes de manipular os resultados. A outra explicação é o facto deste tipo de bebidas serem altamente ácidas, com um pH entre os 2,5 e os 4. Com um pH elevado, podem estar reunidas condições adversas para os anticorpos.

