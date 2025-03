Depressão Martinho ajudou a bater recordes na energia eólica

A produção de energia eólica atingiu novos máximos históricos em Portugal. A depressão Martinho ajudou a bater recordes. Conheça os números da REN.

Energia Eólica: produção total diária atingiu os 112,4 GWh

A 19 de março de 2025, a produção total diária atingiu os 112,4 GWh, batendo os 110,3 GWh registados a 24 de novembro de 2024. A depressão Martinho permitiu ainda uma nova potência eólica máxima de 5080 MW, às 12h15, ultrapassando os 5034 MW obtidos às 13h45 de 29 de fevereiro de 2024.

A produção eólica registada abasteceu 56% do consumo de eletricidade registado no país. Já a totalidade da produção renovável foi responsável pelo abastecimento de 92% das necessidades de energia elétrica do País. Desde o início do ano, a produção renovável representa 79% do consumo nacional repartida pela hídrica com 39%, a eólica com 28%, a solar com 7% e a biomassa com 5%.

Estes registos confirmam que Portugal tem mantido uma trajetória sustentável na progressiva incorporação de fontes renováveis endógenas, enquanto mantém os objetivos primordiais de segurança de abastecimento e de qualidade de serviço no Sistema Elétrico Nacional, mesmo em situações mais adversas como as que foram vividas.