Combustíveis simples são iguais nos postos de marca e nos “low cost”?

Em Portugal, o preço dos combustíveis continua a estar em patamares elevados. Mesmo o Governo mantendo o desconto do ISP, os valores são pesados para a carteira dos portugueses. Nos postos "low cost" os combustíveis simples são mais baratos. Mas são iguais aos postos de marca?

Numa publicação partilhada no Facebook é afirmado que os combustíveis simples em Portugal só são low cost no preço, uma vez que têm todos a mesma origem: a refinaria de Sines. Será verdade?

Segundo a publicação...

Em Portugal os combustíveis são refinados unicamente em Sines (eram também em Matosinhos, mas o centralismo continua a dar cartas). O combustível que os postos que não são de bandeira (por exemplo, dos hipermercados) vendem, são carregados e selados na mesma ‘boca’ onde carregam para os postos da Galp. São desselados no posto de destino, e são fiscalizados nas viagens inopinadamente pelas autoridades

De acordo com o Poligrafo, tendo como base a informação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), “nem todo o combustível vendido em Portugal vem da refinaria de Sines”. No entanto é referido que “os combustíveis no mercado nacional devem cumprir a legislação que regula as suas características base, para garantir o correto funcionamento dos motores” e que “é seguro para os veículos dos clientes abastecerem em qualquer posto de abastecimento em Portugal”.

Em resumo, “na base, o combustível é todo o mesmo” (seja nos postos de marca e nos "low cost"). As normas para a produção de combustíveis estão especificadas no decreto de lei nº 214E/2015.

