Combustíveis: ISP baixa na gasolina na próxima semana! Saiba quanto

O sobe e desce do preço da gasolina e gasóleo continua semana após semana. Com o fim de semana, começa a perspetivar-se o que será já na próxima semana.

De acordo com as informações, o ISP vai baixar na gasolina, com alívio de 24,6 cêntimos, e mantém-se no gasóleo. Saiba quais os valores previstos para a próxima semana.

Combustíveis: ISP baixa na gasolina com alívio de 24,6 cêntimos

O Governo determinou a redução da taxa do ISP na gasolina, a partir da próxima semana, traduzindo-se num alívio global de 24,6 cêntimos por litro, e manteve a taxa para o gasóleo, com uma descida de 21,5 cêntimos, foi anunciado.

Segundo o comunicado do Ministério das Finanças...

Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa do ISP em 0,5 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de maio

Por sua vez, a taxa de ISP aplicável ao gasóleo vai ficar inalterada, “considerando o desvio acumulado das semanas anteriores, que se estima ficar em 0,8 cêntimos por litro na próxima semana”.

Assim, tendo em conta as medidas em vigor (mecanismo semanal da revisão do ISP e redução das taxas unitárias para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%), a redução da carga fiscal vai corresponder a 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 24,6 cêntimos por litro de gasolina.

Tendo em conta as mudanças, é expectável que o gasóleo avance 3 cêntimos e a gasolina deverá subir 2 cêntimos A situação volta a ser reavaliada em 03 de junho.

Consultados os dados da DGEG, o preço médio da gasolina 95 simples está hoje em 2,029 euros/litro e do gasóleo simples está em 1,759 euros/litro (média em 2426 postos).

A gasolina aditivada 98 tem PVP de 2,194 euros/litro (média em 892 postos).