Piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel persegue ladrões através da app Encontrar do iPhone

Não há dúvidas que a rede Encontrar (Find My) é um trunfo para os utilizadores Apple. Além do vasto leque de produtos já suportados pela plataforma, o software funciona cada vez melhor. Prova disso foi a aventura de Sebastian Vettel, famoso piloto de F1, que usou a app Encontrar do seu iPhone para perseguir os ladrões que lhe roubaram a mala. Não, a bolsa não tinha um AirTag, tinha sim os seus AirPods.

Apesar de ter conseguido detetar os auscultadores, os larápios... não eram desconhecedores do assunto. Mas será que Vettel recuperou os seus pertences?

Sebastian Vettel "correu" atrás dos ladrões na app Encontrar da Apple

Tem sido notícia constantemente pelas mais variadas razões. Desde ajuda a descobrir objetos perdidos, até ao uso indevido dos localizadores AirTag. A rede Encontrar (Find My) é uma mais valia para os utilizadores Apple quer para localizar os objetos perdidos, roubados usando o AirTag, quer descobrindo onde estão os seus dispositivos Apple, como o iPhone, iPad, AirPods, Macs, entre outros.

Conforme relatado pela BBC, Sebastian Vettel detetou que lhe haviam roubado a bolsa do lado de fora de um hotel em Barcelona. Mas em vez de ir diretamente à polícia, o piloto de fórmula 1 teve uma ideia diferente. Vettel usou a aplicação Encontrar (Find My) da Apple no seu iPhone para ver a localização em tempo real da sua bolsa.

De acordo com um porta-voz de Vettel, isso foi possível não graças a um AirTag, mas porque Vettel tinha auscultadores compatíveis com Find My (presumivelmente AirPods) naquela bolsa roubada.

Infelizmente, apesar da perseguição, parece que os ladrões estavam cientes que os AirPods podem ser seguidos e localizados pela plataforma Encontrar – então os ladrões descartaram os auscultadores na rua e fugiram com a bolsa e o que havia dentro dela.

Vettel descobriu os auscultadores, recolheu-os e relatou o incidente à polícia.

