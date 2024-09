Combustíveis: gasóleo e gasolina voltam a baixar! Saiba quanto…

Mais uma sexta-feira e já há previsões para o preço dos combustíveis na próxima semana. A gasolina e o gasóleo vão baixar na próxima semana. Saiba quanto vai poupar.

Combustíveis: gasóleo baixa 2,5 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos

Finalmente, as previsões apontam para uma descida na gasolina e no gasóleo. De acordo com informações do setor, para a semana de 16 de setembro a 22 de setembro o gasóleo baixa 2,5 cêntimos e a gasolina 1,5 cêntimos.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.