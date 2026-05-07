Código 20.03 na carta de condução: o que quer dizer?

Olhando para a carta de condução, é comum encontrar pequenos códigos que passam despercebidos à maioria dos condutores. Já falamos do 01.02 e hoje vamos saber o que significa o 20.03.

Carta de condução: Código 20.03 – Travão de serviço adaptado

Na carta de condução, o código 20.03 refere-se a uma adaptação específica relacionada com os sistemas de travagem.

Isto indica que o condutor só pode conduzir veículos equipados com uma modificação particular no sistema de travagem, normalmente por razões médicas ou de mobilidade.

Este código faz parte dos códigos harmonizados da União Europeia usados para indicar restrições ou adaptações na carta de condução.

Exemplos de adaptações:

Comandos manuais para travagem

Pedal modificado

Sistema assistido especial

Estes códigos harmonizados da União Europeia aparecem no verso da carta e definem restrições ou adaptações necessárias para conduzir legalmente.