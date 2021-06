Carros Elétricos vão custar o mesmo que os a combustão a partir de 2025

O (presente) futuro do segmento automóvel parece ser inevitavelmente elétrico. As marcas têm seguido essa tendência e as ofertas são cada vez mais.

A ZERO divulgou recentemente um estudo europeu que coloca os automóveis 100% elétricos ao mesmo preço que os convencionais a partir de 2025 e 18% mais baratos em 2030.

PUB

Preço das baterias e plataforma de montagem baixará valor dos carros elétricos

A queda no preço das baterias e a mudança para plataformas de fabrico dedicadas a veículos elétricos por parte das construtoras permitirão grandes reduções nos custos de produção.

Para a Europa cumprir os seus compromissos climáticos e ambientais de redução das emissões e de zero poluição, a eletrificação total dos automóveis, através de automóveis 100% elétricos a bateria ou a pilha de combustível de hidrogénio, terá de ocorrer rapidamente.

Do ponto de vista climático, industrial e do comprador, os automóveis ligeiros elétricos puros, de passageiros e de mercadorias, são a tecnologia do futuro.

O estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente publicado recentemente revela que entre 2025 e 2027 os automóveis elétricos a bateria atingirão o mesmo preço que os modelos equivalentes a combustível fóssil, e não dependerão de incentivos para isso. Em 2030, os carros eléctricos serão mesmo no preço base 18% mais baratos que os com motor de combustão.

A descida de preço acontecerá por dois motivos: